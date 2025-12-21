Un cutremur s-a produs duminică în România. Ce magnitudine a avut

21-12-2025 | 09:36
cutremur
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică în România, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cristian Matei

Conform sursei citate, seismul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km V de Focşani, 59km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km NV de Buzău, 67km E de Braşov, 84km NE de Ploieşti.

Recent, în 1 decembrie, în Ziua Națională a României, s-au produs două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 în zona seismică Vrancea.

Sursa: Pro TV

Etichete: cutremur, vrancea,

