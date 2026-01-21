Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra urmează să fie adus cu duba din arest.

Este pentru a doua oară când cei doi se întâlnesc în sala de judecată, după ce Horațiu Potra a fost extrădat din Dubai.



Dosarul se află în camera preliminară

Dosarul se află în faza de cameră preliminară, iar la acest termen instanța ar urma să audieze un martor propus de Horațiu Potra, un bărbat care a asistat, în luna februarie 2025, la percheziția efectuată de anchetatori la domiciliul mercenarului din Mediaș.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Acuzațiile procurorilor

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri clandestine care ar fi avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.