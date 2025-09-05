Oameni de afaceri suspectați de evaziune cu mașini de lux, în arest la domiciliu. Sechestru de 10 milioane de euro

Cinci dintre oamenii de afaceri acuzați de evaziune fiscală cu mașini de lux rulate au fost plasați de judecătorii de la Tribunalul București în arest la domiciliu.

Anchetatorii au contestat deja măsura, pentru că procurorii anticorupție vor ca suspecții să fie arestați.

Cazul fără precedent de evaziune fiscală în afacerile cu mașini de lux rulate, după cum susțin procurorii DNA, a ajuns în faza măsurilor preventive.

Pe de-o parte, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a dispus plasarea în arest la domiciliu a cinci dintre oamenii de afaceri suspectați de evaziune fiscală – vorbesc anchetatorii despre milionari, care au strâns adevărate averi în urma acestor afaceri cu mașini de lux rulate.

Pentru alți trei s-a dispus plasarea sub control judiciar, măsură preventivă ce a fost impusă și uneia dintre inspectoarele fiscale de la Iași care este bănuită de complicitate.

Sechestru pe bunuri și sume de peste 10 milioane de euro

Ancheta este deocamdată în faza în care procurorii anticorupție au finalizat perchezițiile, în urma cărora au identificat foarte multe bunuri de valoare pe care au pus sechestru. Este vorba despre proprietăți imobiliare, dar și mașini foarte scumpe - valoarea acestor sechestre ajungând undeva la 10 milioane de euro, dar și pe bani gheață, alți peste jumătate de milion de euro.

Asta în condițiile în care acești oameni de afaceri ar fi importat în ultimii ani zeci, poate sute de mașini de lux rulate pe care le-ar fi vândut în țară, după ce le-ar fi ”plimbat” pe hârtie între mai multe companii, pentru a face ”ghidușii” cu obligațiile fiscale către bugetul de stat, în special TVA, dar și impozitul pe profit.

Se vorbește despre un prejudiciu uriaș, de peste 90 de milioane de lei, bani pe care statul va încerca să-i recupereze.

