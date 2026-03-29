Frauda a început în urmă cu aproximativ 11 ani, când bărbatul acum de 49 de ani a pretins că este angajat al unei bănci și i-a promis victimei în vârstă de 70 de ani câștiguri din investiții care în realitate nu existau.

Escrocul folosea identități false și chiar se prefăcea că este un robot bancar, pentru a părea credibil.

5 ani de închisoare cu executare pentru escroc

Cazul a ieșit la iveală după ce fiica victimei a aflat totul și a mers la poliție. Anul trecut, în luna mai, anchetatorii au făcut mai multe percheziții la locuința suspectului și tot atunci a fost arestat preventiv.

Acum, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv pe individ la 5 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune în formă continuată. În plus, acesta este obligat să restituie bătrânului întreaga sumă de bani, adică aproape 1,5 milioane de lei și să plătească daune morale în valoare de 100.000 de lei, pentru suferința provocată victimei.