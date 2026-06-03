În unele zone din Spania, de exemplu, construirea de castele de nisip poate fi amendată. Restricțiile au apărut după ce au fost ridicate structuri uriașe pe plaje, folosind nisip adus din alte locuri.

Unele municipalități, inclusiv din Tenerife, au interzis structurile de nisip, iar pe Costa Blanca sunt permise doar dacă sunt folosite materiale din zona imediată și sunt demolate înainte de plecare, scrie publicația Express.

Mopul lăsat pe balcon poate costa 750 euro

În anumite părți din Castilla–La Mancha, ținerea mopului pe balcon poate duce la o amendă de aproximativ 750 euro. Sunt interzise și hainele puse la uscat dacă sunt vizibile din spațiul public. Regulile urmăresc păstrarea aspectului estetic al clădirilor.

Orașul unde câinii nu au voie să latre la siestă

În Villanueva de la Torre, câinii sunt interziși să latre între 14:00 și 16:00, în timpul siestei, precum și noaptea. Regula face parte dintr-un regulament local foarte strict privind liniștea publică.

De asemenea, în Sevilla, jocul de domino pe terasele cafenelelor este interzis din cauza zgomotului produs de piese. Există și alte restricții privind zgomotul și comportamentul în spațiile publice. Amenzile pot ajunge la aproximativ 300 euro.

Dansul acasă poate fi ilegal

În Madrid, Mojácar și Ciudad Real, regulile împotriva zgomotului interzic activități precum alergatul, patinajul sau dansul în apartamente, dacă produc vibrații deranjante pentru vecini. Măsurile sunt menite să reducă conflictele între locatari în clădirile aglomerate.

Iar în Bilbao, este interzis să dormi în vehicule, pe bănci sau în corturi în spațiul public. De asemenea, este interzisă spălarea hainelor sau scăldatul în fântâni publice. Regulile vizează ordinea publică și igiena urbană.