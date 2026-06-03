Kelemen Hunor anunță că UDMR n-ar da guvernarea pe mâna unui politician care a obținut un scor mic la parlamentare. PNL și USR transmit că trec în opoziție și în acest caz. Doar PSD ar fi de acord, dar cu anumite condiții.

La aproape 30 de zile de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, președintele Nicușor Dan încă nu a anunțat înlocuitorul premierului. Totuși, unele voci spun că este o chestiune de ore până când șeful statului va rosti numele consilierului său și, totodată, al europarlamentarului Eugen Tomac.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Este o invenție politică românească. Nu dai sarcina formării unui guvern unui șef de partid care n-a reușit să intre în Parlament. Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Eu în această ceață nu mai cred nimic”.

Prezentat ca „independent”, Eugen Tomac conduce Partidul Mișcarea Populară, creat în jurul fostului președinte Traian Băsescu. Dar nici Băsescu nu-i dă șanse fostului său coleg să ajungă la Palatul Victoria.

Traian Băsescu, fost președinte al României: „Nu merge cu "premier surogat"! Ideea unui "guvern al meu", prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare”.

PSD l-ar susține pe Eugen Tomac, însă doar dacă ar reuși să formeze un guvern politic.

Reporter: „PSD este pregătit să susțină un Guvern tehnocrat cu domnul Tomac?”

Marian Neacșu (PSD): „PSD este pregătit să aștepte decizia președintelui”.

Reporter: „Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?”

Marian Neacșu: „Domnul Tomac mi se pare o alegere potrivită. Domnul Sorin Grindeanu mi se pare o soluție și mai potrivită. Înainte de toate, am prefera un guvern cât mai repede”.

Pe cei din PNL și USR nu pare că-i poate întoarce din drum nici măcar președintele, așa că se pregătesc de opoziție.

Reporter: „Nu se va supăra președintele că nu i-ați susținut propunerea?”

Daniel Fenechiu (PNL): „Asta doar președintele vă poate spune, dar noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, i-am făcut campanie electorală. Și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreapta românească”.

Reporter: „Cum l-a susținut?”

Daniel Fenechiu: „În gând”.

Ștefan Pălărie: „Un premier tehnocrat se va bloca la prima dispută politică pe alocare de resurse, pe o anumită reformă. Este posibil să avem un premier tehnocrat care să depună mandatul înaintea celor 10 zile pentru că, prin negocieri politice, nu poate să formeze o majoritate”.

Cei de la AUR vor la guvernare, dar de unii singuri.

Petrișor Peiu (AUR): „AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne”.

Singurul lucru cert este vacanța parlamentarilor, care începe pe 1 iulie. Așa că aleșii speră să nu fie nevoiți să vină din concediu pentru a vota noul guvern.