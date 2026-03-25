În cadrul investigației coordonate de Parchetul European (EPPO) au fost efectuate, săptămâna trecută, 49 de percheziții în nouă județe.

Dosarul procurorilor Laurei Codruței Kovesi vizează un număr de 388 de cereri de finanțare depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în cadrul campaniilor agricole 2023 și 2024. Subvențiile, acordate în proporții egale din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din bugetul național, aveau ca scop sprijinirea activităților din apicultură.

Potrivit anchetatorilor, toate cererile ar fi fost depuse, în numele mai multor beneficiari, de aceeași persoană. Suspiciunea este că o parte dintre beneficiari nu dețineau în realitate nici familiile de albine, nici echipamentele apicole sau produsele de tratament declarate în documentația depusă pentru obținerea fondurilor.

Ancheta indică utilizarea unor documente false sau înșelătoare pentru accesarea ilegală a banilor europeni și naționali. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 1,32 milioane de euro.

Perchezițiile au vizat inclusiv furnizori de mătci și familii de albine, fiind efectuate la domicilii, sedii de firme și stupine. Anchetatorii au încercat să verifice existența efectivă a echipamentelor și a efectivelor de albine declarate, precum și să ridice documente relevante pentru probarea faptelor.