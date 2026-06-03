56 de țări au semnat o declarație comună, la Consiliul de Securitate al organizației, convocat pentru prima dată, în istoria sa, de România.

Toate țările membre au cerut ca războiul din Ucraina să înceteze, mai puțin Rusia, care a pus la îndoială că drona care a căzut la noi i-ar aparține, în ciuda dovezilor publice.

Consiliul de Securitate al ONU a inceput în jurul orei 22. Inițial a fost citită o declarație comună semnată de 56 de state la 48 de ore de la atacul cu dronă de la Galați.

Jerome Bonnafont, reprezentantul Franței la ONU: „Franța va rămâne mereu alături de România, un prieten și aliat”.

James Kariuki, reprezentantul Regatului Unit la ONU: „Acțiunile Rusiei reprezintă o violare gravă a spațiului aerian al NATO, sunt iresponsabile și reprezintă o încălcare de neacceptat la adresa suveranității României”.

Stavros Lambrinidi, reprezentantul UE la ONU: „Acțiunile continue ale Rusiei prin care violează spațiul aerian european doar întăresc eforturile noastre de a susține Ucraina și cetățenii ei”.

Andrei Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU: „Mai există o variantă despre cum să acționăm în cazul acestui atac intenționat, repet intenționat, asupra orașului pasnic Galați. Ajutând Ucraina să protejeze spațiul aerian instalând un scut aerian puternic și complet integrat cu toate capabilitățile ale partenerilor noștri europeni”.

Ambasadorul Rusiei la ONU a recunoscut că țara sa a atacat portul Reni în noaptea respectivă însă a pus la îndoială faptul că drona ajunsă la Galați ar fi a țării sale.

Vasily Nebenzya, ambasadorul Rusiei pe lângă Organizația Națiunilor Unite: „Circumstanțele complete ale evenimentelor trebuie stabilite printr-o anchetă obiectivă cu implicarea în primul rând a părții ruse”.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, i-a dat replica imediat: „Adevărul nu e mereu evident de la sine, el trebuie protejat. Așa cum ne protejăm spațiul terestru, maritim și aerian, trebuie să protejam și faptele. Pentru că sunt greșit interpretate și uneori cei care nu au argumente că să-și motiveze comportamentul, încearcă să scape de responsabilitate schimbând adevărul cu narativele lor.”

Reprezentantul Statelor Unite, la ONU este un diplomat născut în România.

Dan Negrea, ambasador SUA la ONU: „Statele Unite sunt alături de aliatul lor NATO, România. Gândurile noastre sunt alături de răniți și de toți cei afectați la Galați. Așa cum am mai spus, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Analiștii militari spun că în urma ședinței ONU, Rusia a pierdut pe mai multe planuri și în lipsa unei rezoluții cu sancțiuni.

Iulian Chifu, analist militar: „E o chestiune de natură politică, de presiune în raport cu Federația Rusă care realizează ca și-a asumat riscuri mult prea mari în comparație cu obiectivele pe care le poate atinge, de a testa statele vecine Ucrainei”.

Ucraina a fost atacată din nou violent de Rusia chiar în timpul sedinței de la New York.