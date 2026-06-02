Acest proces a început anul trecut, Laura Dronca fiind nemulţumită că cel care le-a înmânat un declanşator electronic suspecţilor, care l-ar fi folosit în cazul asasinatului cu bombă, a fost considerat nevinovat de către procurori.

Avocatul bărbatului a declarat, pentru AGERPRES, că acesta s-a adresat Parchetului General înainte să fie pusă în mişcare acţiunea penală faţă de actualii inculpaţi din dosarul asasinatului.

„După ce a oferit declaraţiile la Parchet, în primă fază a cercetării penale a avut calitatea de suspect, însă ulterior s-a dispus clasarea faţă de clientul meu, care nu a avut calitatea de inculpat în niciun moment”, a precizat avocatul Tudor Oprean.

El a adăugat că Laura Dronca, prin avocat, a depus plângere la procurorul de caz, care a menţinut soluţia de clasare.

„Ca ultimă etapă legală, doamna Dronca s-a adresat instanţei. Era de aşteptat soluţia dată astăzi de instanţă”, a mai spus avocatul.

Decizia instanţei este definitivă

Soluţia publicată pe portalul instanţelor de judecată arată că Tribunalul Arad a respins ca nefondată plângerea Laurei Dronca împotriva clasării dispuse prin rechizitoriul din 27 martie 2025, în dosarul nr. 155/76/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Decizia este definitivă, iar Dronca trebuie să plătească 300 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Laura Dronca (fostă Bîlcea), fiica milionarului ucis în atentatul cu bombă de la Arad, este judecată la Curtea de Apel Timişoara, alături de doi bărbaţi, în cazul asasinării cu bombă a tatălui ei, omul de afaceri arădean Ioan Crişan. Procesul de fond are următorul termen de judecată în 8 iunie.

Arădeanca a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului General pentru instigare la omor calificat în varianta violenţei în familie, instigare la distrugere şi instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive. Ea ar fi fost cea care ar fi comandat asasinarea tatălui său.

Pe 29 mai 2021, omul de afaceri Ioan Crişan a murit după ce maşina în care se afla a explodat în parcarea unui supermarket din Arad.