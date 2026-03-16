Este vorba despre mesaje ce par a fi din partea unei firme de curierat, prin care victimele oferă involuntar acces la conturile lor bancare. Acestea sunt apoi golite prin tranzacții frauduloase multiple.

Este vorba despre o metodă pe cât de simplă, care mizează pe neatenția sau buna credință a victimelor, pe atât de păguboasă. Cel puțin despre asta vorbesc ofițerii de la Poliția Capitalei care cercetează acest caz, după ce nu mai puțin de 5 bucureșteni – printre care s-ar numără un medic, un specialist IT și un om de afaceri – s-ar fi trezit cu conturile bancare golite.

Asta după ce, cam din luna decembrie, ar fi început să primească mesaje SMS din partea a ce au perceput ei a fi companii de curierat și în care li s-ar fi cerut să dea un reply în care să comunice adresa de livrare a unor pretinse colete, dar mai ales datele despre cardurile lor bancare.

Prejudicii de 170.000 lei

Ulterior, bărbatul care le-a transmis aceste mesaje le-a accesat conturile bancare și a început să facă tranzacții după tranzacții – peste 130 la număr – și să producă pagube însemnate, estimate la 170.000 de lei.

CSM a dat aviz negativ pentru numirea Cristinei Chiriac la șefia Parchetului General. Eroarea milionului de euro din avere

Investigațiile au dus la identificarea suspectului, un bărbat de 40 de ani din Râmncu Vâlcea, pentru care judecătorii au autorizat percheziții domiciliare. A fost prins și adus la București pentru a da socoteală într-un dosar pentru suspiciuni de acces ilegal la un sistem informatic, dar și operațiuni financiare frauduloase.