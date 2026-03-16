Este vorba despre mesaje ce par a fi din partea unei firme de curierat, prin care victimele oferă involuntar acces la conturile lor bancare. Acestea sunt apoi golite prin tranzacții frauduloase multiple.

Este vorba despre o metodă pe cât de simplă, care mizează pe neatenția sau buna credință a victimelor, pe atât de păguboasă. Cel puțin despre asta vorbesc ofițerii de la Poliția Capitalei care cercetează acest caz, după ce nu mai puțin de 5 bucureșteni – printre care s-ar numără un medic, un specialist IT și un om de afaceri – s-ar fi trezit cu conturile bancare golite.

Asta după ce, cam din luna decembrie, ar fi început să primească mesaje SMS din partea a ce au perceput ei a fi companii de curierat și în care li s-ar fi cerut să dea un reply în care să comunice adresa de livrare a unor pretinse colete, dar mai ales datele despre cardurile lor bancare.

Prejudicii de 170.000 lei

Ulterior, bărbatul care le-a transmis aceste mesaje le-a accesat conturile bancare și a început să facă tranzacții după tranzacții – peste 130 la număr – și să producă pagube însemnate, estimate la 170.000 de lei.

Investigațiile au dus la identificarea suspectului, un bărbat de 40 de ani din Râmncu Vâlcea, pentru care judecătorii au autorizat percheziții domiciliare. A fost prins și adus la București pentru a da socoteală într-un dosar pentru suspiciuni de acces ilegal la un sistem informatic, dar și operațiuni financiare frauduloase.