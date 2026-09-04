Firmele vor putea cumpăra materia primă, atât din România, cât și din import, pe care să o transforme aici, în produse finite, și apoi să le vândă, inclusiv peste hotare.

Pentru a primi finanțare, companiile trebuie să propună investiții de minimum 50 milioane de lei, în domenii unde avem deficit comercial - adică unde importăm mai mult decât exportăm.

România importă masiv medicamente

Potrivit datelor de la Institutul de Statistică, în capul listei găsim produse pentru sănătate - medicamente, cu peste 2,3 miliarde de lei, dar și seruri și vaccinuri, cu 1,3 miliarde de lei.

Nu mereu am fost în această situație. Dacă medicamente oncologice nu numai că importăm masiv, iar unele chiar lipsesc periodic, în materie de seruri și vaccinuri am fost un reper european. De exemplu, Institutul Cantacuzino a fost unul dintre marii producători de profil din Europa, doar că producția de vaccin gripal este oprită de peste 13 ani.

Corespondent PROTV: „Dependența României de importuri se vede și în alimentele de zi cu zi. La carnea de porc, de exemplu, țara are un deficit comercial de peste 500 de milioane de lei, iar la brânză și caș, de peste 400 de milioane. Lista produselor pentru care importăm mai mult decât exportăm este mult mai lungă. Avem deficit inclusiv la ciocolată și turtă dulce, dar și la cafeaua pe care o bem zi de zi. Cu alte cuvinte, pentru o parte importantă din ceea ce punem pe masă, banii pleacă din țară către producători din străinătate.”

Importăm masiv diferite materii pentru noile tehnologii - precum acumulatoare litiu-ion sau panouri, dar și fire de cupru. Deși am avut o lungă istorie de producție de sârmă de cupru la Zalău și Câmpia Turzii, după falimentul unor mari producători, am ajuns să cumpărăm multe dintre aceste fire esențiale în construcții, industrie auto și energie verde.

Statul finanțează producția locală

Ca să producem în România mai mult, statul va acorda ajutoare de aproape 760 de milioane de lei pe an, până în 2032.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor: „Vorbim de aproape 5,3 miliarde de lei pe tot orizontul multianual. Pentru prima oară, aplicanții vor avea de ales între grant și credit fiscal. Deci nu mai acordăm finanțări pentru orice fel de tip de investiție productivă și ne adresăm targetat exact în zonele în care România suferă.”

Programul va demara pe 15 octombrie, prin Ministerul Finanțelor. Pot aplica atât companii deja existente, cât și firme nou-înființate, companii mari și IMM-uri, pentru investiții în fabrici, echipamente tehnologice și alte bunuri noi.