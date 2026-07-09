"România continuă să câştige vizibilitate pe harta europeană a investiţiilor industriale şi logistice, într-un context în care companiile caută pieţe competitive pentru producţie, depozitare şi distribuţie. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activităţi de producţie se află în doar patru ţări - Polonia, Spania, România şi Franţa", arată cea mai recentă ediţie a raportului "ExCEEding Borders: CEE & Iberia: Driving Europe's Industrial Transformation" privind piaţa industrială europeană, conform Agerpres.

În cazul României, 36 de judeţe, echivalentul a aproape 9 din 10, se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiţii industriale, notează sursa citată.

"Cu un stoc total de peste 8 milioane de metri pătraţi de spaţii industriale şi logistice moderne la începutul anului 2026, dintre care aproape 3,9 milioane de metri pătraţi în Bucureşti, şi circa 450.000 de metri pătraţi în construcţie la nivel naţional, inclusiv 195.000 de metri pătraţi în zona Capitalei, România este a treia piaţă ca mărime din regiunea ECE-14, după Polonia şi Cehia, şi continuă să crească într-un ritm susţinut, alimentat de investiţii în producţie, logistică şi infrastructură", susţin autorii analizei.

În acelaşi timp, ţara se numără printre pieţele regionale în care dezvoltarea de spaţii moderne şi eficiente energetic capătă tot mai multă tracţiune, pe fondul cererii crescute pentru clădiri sustenabile, certificate green şi adaptate cerinţelor tot mai stricte ale chiriaşilor, investitorilor şi finanţatorilor, notează sursa citată.

"În 2025, cererea de spaţii industriale şi logistice din România a atins un nou maxim, cu aproape 1 milion de metri pătraţi închiriaţi, aproape dublu faţă de 2024. Creşterea a avut loc într-un context economic incert, ceea ce arată rezilienţa pieţei şi rolul tot mai important al României în reorganizarea lanţurilor de producţie şi distribuţie din Europa", menţionează analiza.

În acelaşi timp, consultanţii Colliers susţin că structura cererii se schimbă. Dacă înainte de pandemie tranzacţiile pentru spaţii dedicate producţiei aveau o pondere redusă, de o singură cifră, în totalul închirierilor, în ultimii ani interesul pentru acest segment a crescut semnificativ.

Segmentul de producție a ajuns să reprezinte peste o treime din cererea de închiriere din România

"În prezent, activităţile de producţie reprezintă cel puţin 20% din suprafaţa închiriată anual, mult peste nivelurile de dinainte de 2020. În anii 2023-2024, segmentul de producţie a ajuns chiar să reprezinte peste o treime din cererea de închiriere, confirmând că interesul pentru astfel de spaţii nu mai este punctual, ci reflectă o schimbare structurală a pieţei", se mai arată în document.

În paralel, Bucureştiul rămâne principala piaţă industrială a ţării, însă ponderea Capitalei în cererea totală scade treptat spre jumătate sau chiar sub acest nivel, pe măsură ce oraşele regionale atrag tot mai multe investiţii.

Totodată, vestul României, zonele apropiate de coridoarele europene de transport şi oraşele cu acces la forţă de muncă industrială devin tot mai relevante pentru proiecte de producţie, logistică, distribuţie şi build-to-suit.

Conform sursei citate, rata de neocupare se situează în jurul nivelului de 5%, iar chiriile prime pentru spaţiile industriale moderne variază între 4,5 şi 5 euro pe metru pătrat pe lună, un nivel atractiv comparativ cu pieţele mai mature din regiune.

"Randamentele investiţionale pentru proiectele prime sunt estimate la aproximativ 7,75%, peste nivelurile din Cehia sau Slovacia, ceea ce menţine interesul investitorilor pentru active industriale de calitate, chiar într-o perioadă în care capitalul devine mai selectiv şi mai atent la fundamente", notează consultanţii imobiliari.

La nivel regional, interesul investitorilor pentru spaţii industriale şi logistice rămâne solid, dar capitalul devine mai selectiv şi se orientează către pieţe, active şi proiecte cu fundamente clare. ECE-6 rămâne nucleul pieţei industriale şi logistice din Europa Centrală şi de Est, concentrând peste 80% din stocul modern al regiunii extinse şi cea mai mare parte a activităţii de închiriere.

În total, stocul modern se apropie de 70 de milioane de metri pătraţi, iar la finalul anului 2025 aproape 5 milioane de metri pătraţi erau în construcţie.

Totodată, pentru România, raportul evidenţiază un profil competitiv mai ales la nivel de costuri, stimulente şi forţă de muncă.

"Ţara are unul dintre cele mai ridicate scoruri din regiune la capitolul stimulente şi unul dintre cele mai atractive profiluri de cost din Uniunea Europeană, iar forţa de muncă industrială rămâne un avantaj important. În acelaşi timp, scorurile mai reduse la infrastructură, scară şi dezvoltare industrială indică zonele în care progresul poate susţine următoarea etapă de creştere", relevă analiza.

”România are șasna de a-și consolida rolul de hub industrial regional”

Raportul notează că actuala hartă europeană a ajutoarelor regionale este valabilă până la finalul anului 2027, iar următorul ciclu ar putea aduce o reducere a intensităţii stimulentelor în regiunile care au recuperat o parte din decalaje.

Pe termen mediu, consultanţii Colliers estimează că România poate ajunge la un stoc de 10 - 12 milioane de metri pătraţi de spaţii industriale şi logistice moderne până la finalul deceniului, dacă tendinţele actuale se menţin.

"România are şansa de a-şi consolida rolul de hub industrial regional, nu doar pentru logistică şi distribuţie, ci şi pentru producţie uşoară, componente auto, electronică, aerospace, e-commerce şi activităţi cu valoare adăugată mai mare", se mai arată în document.

Astfel, pentru investitori şi dezvoltatori, piaţa locală rămâne una dintre cele mai interesante din regiune tocmai pentru că are încă un decalaj important de recuperat faţă de economiile vecine mai dezvoltate.

În schimb, pentru ocupanţi, România oferă o combinaţie greu de ignorat între costuri competitive, poziţie geografică, acces la pieţele vest-europene şi potenţial de dezvoltare regională.

Raportul se bazează pe evaluarea tuturor celor aproximativ 1.160 de regiuni NUTS-3 din Uniunea Europeană, pe baza a şapte criterii relevante pentru deciziile de localizare industrială: forţă de muncă, scară, costuri, stimulente, mediu de business, dezvoltare industrială şi accesibilitate.

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