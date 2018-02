iLikeIT. Tehnologia care va elimina scaunele cu rotile, prezentată la CES 2018

Am atins acea bornă în care tehnologia chiar schimbă totul în jur. Ne-am aşezat, fără să ne dăm seama, pe un traseu cu perspective uriaşe. Iar costurile nici măcar nu se cuantifica în moneda. Ţine numai de noi, omenirea, să ne adaptăm la ceea ce ni se ofe

Steven Sanchez şi-a fracturat coloana într-un accident de bicicletă. Merge, însă, cu ajutorul unui exoschelet care, în mod normal, costa în jur de 75 de mii de euro. La Universitatea Berkeley, o echipă de cercetători a reuşit să vină cu un model la jumătate din preţ.

"Acest aparat mă aduce la un nou nivel de experienţa umană. Nu am fost niciodată capabil să vorbesc cu cineva faţă în faţa atunci când stau într-un scaun cu rotile, dar stând în picioare sunt mult mai personal" , spune Steven. "Am fost foarte norocos datorită companiei cu care lucrez. Am avut ocazia să călătoresc foarte mult. Am mers prin locuri prin care nu credeam că voi păşi vreodată, pe Marele Zid Chinezesc. Nu mă gândeam vreodată că o să merg acolo! Colosseumul, Vatican. Am mers acolo! Sunt atât de multe lucruri la care nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple. Iubesc ce se întâmplă!"

Cel mai probabil, vor mai exista scaune cu rotile şi în următorii ani. Este clar însă că suferinţa celor cu probleme poate fi alinata. De altfel, domeniul sănătăţii se bucura de foarte multă atenţie în lumea tehnologiei. Companiile mari şi start-up-urile inovează într-un ritm alert.

Ideile îndrăzneţe de sute de milioane de dolari se pot transforma rapid în succes. Ori...se pot evapora cât ai zice faliment.

De la distanţă arata ca un ceas obişnuit, arata oră, paşii pe care i-am făcut astăzi, somnul, notificări de la telefon cum ar fi apeluri, SMS sau e-mailuri. Însă, ceasul acesta mai ascunde un secret: măsoară inclusiv tensiunea arterială pentru că are toată tehnologia dintr-un astfel de aparat, cam aşa de mare, sub forma unui ceas. Bateria este suficientă pentru 50 de măsurători şi poate fi programat să le facă şi-n timpul nopţii, când sunt cât se poate de precise, aşa poţi să afli din vreme dacă ai o problemă la inima şi s-o tratezi înainte să devină serioasă."

De inovaţie am avut parte, în Las Vegas, şi la capitolul confort. Facem o scurtă escală...la şifonier. acesta, de la LG, este cel mai bun prieten al bărbaţilor. Pentru că rezolva o problemă foarte importantă. Ceea a împrospătării costumului bărbătesc sau al hainelor mai de ocazie. În acest dulap, cu ajutorul aburilor, hainele sunt împrospătate, pot fi uscate în cazul în care sunt un pic umede şi chiar sunt îndreptate. Nici nu mai trebuie călcate. Odată ce aburul intra în ţesătura, face ţesătura mai moale şi pur şi simplu se îndreaptă.

Tot din categoria "de unde mai fac rost repede de nişte bani, că am găsit ceva", iată translatorul de buzunar.

