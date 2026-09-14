Incendiul, care a izbucnit joi, "rămâne activ", dar "după o noapte extrem de dificilă, situaţia (...) s-a îmbunătăţit semnificativ în această dimineaţă" (duminică, n.r.), a precizat Comandamentul Naţional al Pompierilor într-un comunicat, scrie Agerpres.

Două persoane au fost rănite, dintre care una grav, a declarat şeful pompierilor de pe insula Brac, Nikola Martinic Dragan, pentru agenţia oficială Hina.

În total, aproximativ 500 de persoane au fost evacuate, a precizat într-un comunicat Ministerul Afacerilor Maritime, Transporturilor şi Infrastructurii, majoritatea cu ajutorul ambarcaţiunilor, în special ale autorităţilor portuare şi ale poliţiei maritime, precum şi cu bărci private.

Iniţial, comandantul pompierilor, Slavko Tucakovic, raportase aproximativ 230 de evacuări.

Printre persoane evacuate s-a numărat şi un grup de 40 de turişti din Ungaria, conform agenţiei MTI. Ei au fost evacuaţi sâmbătă seară şi au fost "cazaţi corespunzător", a anunţat duminică ministerul ungar al Afacerilor Externe.

Sâmbătă, puţin înainte de miezul nopţii, locuitorii şi turiştii din micul oraş Milna şi din golfurile din împrejurimi, din vestul insulei, au primit o alertă pe telefon în contextul apropierii de zonele locuite a flăcărilor propagate de vântul foarte puternic.

Brac este una dintre cele mai mari insule din Marea Adriatică croată, situată în largul oraşului Split.

Aproximativ 400 de clienţi şi membri ai personalului unui complex turistic au fost evacuaţi, a precizat Hina, citând conducerea unităţii, care a semnalat "pagube materiale" la infrastructurile situate în mijlocul unei păduri de pini.

Peste 220 de pompieri, ajutaţi de 69 de vehicule, au luptat împotriva incendiului toată noaptea de sâmbătă spre duminică, iar patru avioane pentru stingerea incendiilor Canadair CL-415 au intervenit încă de la primele ore ale dimineţii, potrivit autorităţilor. Echipele mobilizate pe teren au fost ajutate în cursul zilei de încă aproximativ 40 de pompieri.

În total, aproximativ 3.500 de hectare de păduri de pini şi tufăriş au fost devastate, potrivit pompierilor.

Afectată de mai multe valuri de căldură extremă şi de lipsa precipitaţiilor, la fel ca o mare parte a Europei, Croaţia s-a confruntat cu o vară deosebit de secetoasă, propice răspândirii incendiilor forestiere.

La jumătatea lunii august, un incendiu violent a devastat regiunea oraşului Omis, situat în zona centrală a litoralului, provocând decesul unei persoane şi rănirea a aproximativ 40, dintre care zece s-au aflat în stare gravă. Două persoane au decedat din cauza rănilor suferite în săptămânile care au urmat. Acest incendiu a distrus sau avariat aproape 60 de case şi clădiri rezidenţiale, zeci de maşini şi aproximativ 1.000 de hectare de teren. Pagubele au fost estimate la aproximativ 110 milioane de euro.