„Este unul dintre cele mai universale și cel mai puțin discutate aspecte ale condiției umane. Este pur și simplu biologie care se desfășoară conform programului, la fel cum creștem în înălțime și apoi ne albește părul. Fiecare om de pe planetă trece prin aceste tranziții”, spune Roya Javid, medic dermatolog din Monterey, California, pentru The Guardian.

Pe suprafața pielii se află un strat subțire de lipide naturale, formate în mare parte din acizi grași. Pe măsură ce îmbătrânim, compoziția acestor lipide se modifică, iar pielea devine mai puțin eficientă în a se proteja de factorii care o afectează zi de zi.

Acizii grași din lipidele pielii se oxidează și se descompun mai ușor, iar în urma acestui proces se formează 2-nonenalul, un compus asociat cu mirosul închis, ușor stătut, pe care oamenii îl numesc uneori „miros de bătrânețe”, explică Javid.

Nivelul de 2-nonenal diferă de la o persoană la alta.

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