De la atacuri cibernetice și dezinformare, până la sisteme care pot acționa fără ca oamenii să înțeleagă întotdeauna cum au ajuns la o anumită decizie.

Cât de întemeiate sunt aceste temeri, aflăm la „iLikeIT”.

În primul rând ce poate să facă inteligența artificială atunci când nu are ghidarea omului? Trebuie să știm că IA afectează deja piața muncii. Este folosită deja ca unealtă de dezinformare și în același timp poate să producă atacuri cibernetice masive.

Chiar CEO OpenAI, Sam Altman, este foarte activ luni dimineață pe platforma X unde povestește de ce cele mai importante companii IA din lume ar trebui să încetinească dezvoltarea acestor modele.

Altman ar vrea ca aceste companii mari precum OpenAI, Anthropic sau Google să încetinească de la sine dezvoltarea IA, tocmai ca să evite niște legi destul de aspre care ar putea să pedepsească sau să îngrădească IA.

Mai multe detalii în VIDEO atașat.