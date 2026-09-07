Fiul mai mare al fostului preşedinte democrat Joe Biden, în vârstă de 56 de ani, are o reputaţie pătată de scandaluri, scrie News.ro.

El a declarat într-un interviu acordat miliardarului John Catsimatidis, un magnat al comerţului cu amănuntul, în emisiunea de radio ”WABC Cats Roundtable” difuzată duminică, că ”ar putea să fie nevoit” să candideze în alegerile prezidenţiale din 2028.

”Dacă obţin sprijinul vostru, poate că ar trebui să candidez la preşedinţie. Cei la care ţin cel mai mult sunt cei 50 de milioane de americani care suferă încă din cauza adicţiilor lor”, i-a spus Hunter Biden lui John Catsimatidis.

În interviu s-au abordat numeroase subiecte, inclusiv mandatul tatălui său şi adicţiile şi scandalurile care au dăunat reputaţiei moştenitorului familiei Biden.

Hunter Biden, care se prezintă el însuşi ca fiind un ”fost dependent de crack” şi care a fost condamnat cu privire la infracţiuni federale legate de arme de foc şi fiscalitate, a declarat că principala sa calitate care-l califică să devină preşedinte este ”respectarea statului de drept”, scrie The New York Post.

În acest interviu, Hunter Biden a revenit asupra mandatului tatălui său, potrivit WABC.

El recunoaşte că americanii l-au văzut pe tatăl său îmbătrânind live, însă respinge puternic ideea că preşedintele Joe Biden şi-a pierdut capacitatea de a-şi exercita funcţia.

Din contră, afirmă Hunter Biden, poate că şi-a ”pierdut un pic din forma” fizică, însă nu şi-a pierdut capacitatea de a conduce.

Fiul a apărat bilanţul legislativ al tatălui, succesele la NATO, privind Ucraina şi relansarea economică post-covid drept probe ale faptului că fostul preşedinte s-a aflat la conducere.

”Istoricii vor considera președinția tatălui meu drept un succes incredibil”

”Adevărul este că a avut cei mai rodnici doi ani în domeniul legislativ după ce a intrat în funcție, mai mult ca oricine altcineva de la Lyndon Johnson” încoace, i-a spus Hunter Biden lui John Catsimatidis, potrivit The New York Post.

Fiul fostului preşedinte al Statelor Unite a declarat că estimează că atmosfera politică actuală împiedică oamenii să judece clar preşedinţia tatălui său şi a adăugat că istoricii vor ajunge să adopte alt punct de vedere, potrivit WABC.

”Cred că istoricii vor considera preşedinţia tatălui meu drept un succes incredibil”, a dat el asigurări.

Reputaţia lui Hunter Biden a fost pătată de numeroase scandaluri.

El a fost vizat într-o anchetă federală cu privire la situaţia sa fiscală încă din 2018 şi a fost inculpat, după aceea, cu privire la faptul că a omis să plătească impozite în valoare de 1,4 milioane de dolari şi cu privire la declaraţii mincinoase privind cumpărarea unei arme de foc în 2018.

Scandalul a alimentat atacuri ale republicanilor la adresa lui Joe Biden, acuzat fără probe de faptul că a profitat de activităţile fiului său în Ucraina şi China.

Fostul preşedinte democrat şi-a graţiat fiul, în decembrie 2024, atât cu privire la delictele fiscale, cât şi cele privind arma de foc, dar şi de orice alte delicte de care era acuzat.