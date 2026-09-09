Jacob Coxon, de 27 de ani, susține că atât OpenAI, cât și Anthropic își asumă riscuri uriașe, în timp ce încearcă să ajungă primele la superinteligența artificială, scrie NDTV.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
Un cercetător în domeniul inteligenței artificiale a demisionat de la Anthropic și a lansat un avertisment dur privind cursa pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale capabile să se îmbunătățească singură.
Jacob Coxon, de 27 de ani, susține că atât OpenAI, cât și Anthropic își asumă riscuri uriașe, în timp ce încearcă să ajungă primele la superinteligența artificială, scrie NDTV.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
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