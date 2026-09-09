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Se prelungește Codul galben de căldură. Zonele afectate de caniculă. Cum va fi vremea în București | HARTĂ

Vremea
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Agerpres

Meteorologii anunţă temperaturi ridicate în următoarele două zile, în mai multe regiuni ale ţării, fiind emise avertizări Cod galben.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12.00 şi 18.00, este Cod galben în mai multe regiuni.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, a transmis ANM.

Joi, potrivit ANM, va fi cod galben în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, arată meteorologii.

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Vremea în București

În București, vremea se va menține călduroasă în următoarele două zile, cu temperaturi maxime de 30-31 de grade miercuri, 9 septembrie, și 31-32 de grade joi, 10 septembrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

În noaptea de miercuri spre joi, temperatura minimă va coborî la 12-15 grade. Pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică în intervalele 9 septembrie, ora 12 - 18 și 10 septembrie, ora 12 - 18.

Vremea azi, 9 septembrie 2026. Temperaturi ridicate și caniculă în unele zone ale țării

Sursa: ANM

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, cod galben,

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