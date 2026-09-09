Se prelungește Codul galben de căldură. Zonele afectate de caniculă. Cum va fi vremea în București | HARTĂ

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12.00 şi 18.00, este Cod galben în mai multe regiuni.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, a transmis ANM.

Joi, potrivit ANM, va fi cod galben în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, arată meteorologii.