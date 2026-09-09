Este unul dintre cele mai mari furturi de criptomonede din istoria Statelor Unite, relatează abc News.

Malone Lam, un tânăr care a abandonat școala în clasa a opta și care a venit în Statele Unite din Singapore, riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare după ce a pledat vinovat pentru acuzația federală de conspirație în vederea comiterii unei activități infracționale organizate. Judecătoarea federală Colleen Kollar-Kotelly nu a stabilit imediat data audierii pentru pronunțarea sentinței lui Lam în Washington.

Lam a fost unul dintre organizatorii unei rețele de tineri care, începând din 2023, au pus la cale o serie de escrocherii cu criptomonede, potrivit procurorilor.

El este unul dintre cei 18 inculpați în acest caz și este al 11-lea care pledează vinovat, însă condamnarea sa reprezintă o descoperire majoră în ancheta Departamentului de Justiție.

În august 2024, Lam și ceilalți membri ai grupării au folosit tehnici de „inginerie socială” pentru a păcăli un locuitor din Washington și a-l determina să le ofere acces la Bitcoin în valoare de peste 245 de milioane de dolari.

Potrivit procurorilor, doi dintre presupuşii săi complici s-au dat drept reprezentanți ai Google și ai platformei de schimb de criptomonede Gemini, manipulând victima pentru a le oferi acces la contul său Google Drive și pentru a dezvălui codurile de securitate care i-au permis lui Lam să sustragă peste 4.100 de Bitcoin.

Lam a contribuit la spălarea criptomonedelor furate și la transformarea acestora în bani lichizi, pe care i-a folosit pentru a cumpăra o flotă de mașini sport, pentru a închiria vile luxoase în Miami și pentru a cheltui milioane de dolari în cluburi de noapte, inclusiv 569.000 de dolari într-o singură seară la un club din Los Angeles, potrivit autorităților.

Nebunia cheltuielilor a durat o lună, înainte ca agenții FBI să-l aresteze pe Lam în Miami. Potrivit rechizitoriului, un ofițer de poliție aflat în afara serviciului l-a avertizat pe Lam că autoritățile erau pe cale să-l aresteze.

„Vorbeam mereu despre cum ar fi dacă aș ajunge să fiu prins, dar niciodată nu ne-am gândit că va fi atât de nebunesc”, le-ar fi spus Lam unor persoane cu care era asociat, într-o convorbire telefonică înregistrată din închisoare, potrivit rechizitoriului.

Printre achizițiile lui Lam s-au numărat un ceas în valoare de două milioane de dolari și peste 30 de mașini, inclusiv Porsche, Lamborghini și Ferrari personalizate, potrivit FBI. Când Lam a indicat că a cumpărat personal majoritatea, dar nu toate aceste vehicule, judecătoarea l-a întrebat dacă își amintește care dintre ele au fost cumpărate de el personal.

„Aș avea nevoie de ceva timp”, i-a răspuns el judecătoarei.