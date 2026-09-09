Programul galei include un recital de pian susținut de George Todică. În cadrul recitalului vor fi interpretate lucrări de Franz Schubert, Claude Debussy și Frédéric Chopin.

Din program fac parte „Impromptu în fa minor, Op. 142 nr. 1, D. 935“ de Franz Schubert, „Reflets dans l'eau“ și „Clair de lune“ de Claude Debussy, precum și „Balada nr. 1 în sol minor, Op. 23“ de Frédéric Chopin.

Un alt moment al serii este intitulat „Confruntarea cu trecutul“ și îl va avea în prim-plan pe Gabriel Liiceanu, în dialog cu Ioan Stanomir.

Gala se va încheia cu decernarea Premiului „Monica Lovinescu“, aflat la cea de-a IV-a ediție.