În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât Programul Național de Vaccinare să se desfășoare în condiții optime.

Până la finalizarea noii proceduri, pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică. Astfel, dozele disponibile vor putea fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie.

Stocurile vor fi redistribuite între DSP-uri

Ministerul Sănătății precizează că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitatea necesară. În acest context, autoritățile susțin că vor fi luate măsurile necesare pentru asigurarea continuității vaccinării până la finalizarea noii proceduri de achiziție.

Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați, vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil.

Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați.

Ministerul promite reluarea rapidă a achiziției

Ministerul Sănătății susține că depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției și că va continua monitorizarea permanentă a stocurilor și a distribuției vaccinurilor.

Potrivit datelor transmise de instituție, la începutul lunii septembrie, în stocuri mai erau 36.200 de doze de vaccin BCG. Dintre acestea, 28.500 de doze se aflau la vaccinatori, iar 7.700 de doze erau în depozitele DSP-urilor.