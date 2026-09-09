Scandalul zborurilor de lux ajunge la DNA și ANI. Acuzații grave: ”Un stat capturat de o gașcă de mafioți, unii chiar la CCR”

Ungureanu a anunțat că a depus, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și la Agenția Națională de Integritate (ANI), două reclamații - un denunț și o sesizare - care îl vizează pe judecătorul CCR Cristian Deliorga, numit de PSD, precum și pe președintele Tribunalui Constanța, Marius Cătălin Croitoru.

„Astăzi am depus la DNA și la ANI două sesizări - un denunț și o sesizare - cu privire la tupeul fără margini al unui judecător al Curții Constituționale, numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța, care au zburat niște zboruri de lux”, a declarat Ungureanu.

Potrivit acestuia, urmează să se stabilească dacă este vorba doar despre o călătorie spre insula grecească Mykonos sau aceștia au beneficiat și de un zbor la Nisa.

„O să vedem dacă a fost vorba doar despre cei de la Mykonos sau se discută și despre un zbor la Nisa. Vorbim despre posibile fapte de corupție care trebuie să fie analizate de două instituții ale statului care și-au pierdut credibilitatea în ultimii ani, mă refer la DNA și ANI”, a spus deputatul.

Ungureanu: ”Domnul Deliorga îl favoriza pe domnul Daraban care la un moment dat”

USR cere să fie verificată relația dintre judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.

„Trebuie să se verifice relația dintre domnul Daraban, șeful Camerei de Comerț, și domnul judecător Deliorga, pentru că unu spune că a mers în acel avion pentru că era un apropiat al domnului Daraban de 30 de ani, iar judecătorul spune că de fapt a mers în acel avion pentru că îl știa bine pe domnul Ponta, de pe vremea când era procuror”, a explicat el.

Deputatul afirmă că judecătorul Deliorga a votat, în calitate de membru al Curții Constituționale, într-un dosar care îl favoriza pe Daraban, legat de un teren din zona Romexpo.

„Cert este că niște decizii pe care le-a luat în calitate de judecător al Curții Constituționale, domnul Deliorga îl favoriza pe domnul Daraban care la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, a vrut să pună mâna pe un teren în zona Romexpo, de 46 de hectare, și domnul Deliorga a votat în Curtea Constituțională în favoarea acestui de proiect care în cele în urmă n-a intrat în vigoare, pentru că a fost întors spre reexaminare”, a precizat Ungureanu.

Informațiile, scoase la iveală de hackeri: ”Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni”

Deputatul a subliniat că aceste detalii despre zborul privat nu au fost comunicate oficial de nicio instituție a statului, ci au ajuns în spațiul public în urma unui atac informatic.

„Aici sunt niște fapte care au fost scoase la lumină în urma unui atac a unor hackeri. Nu am aflat despre aceste călătorii clandestine a unui grup de afaceri, de oameni de afaceri, politicieni de la PSD, de la UDMR, cu un judecător. Nu am aflat dintr-o comunicare a Curții, nu am aflat dintr-o investigație făcută de autoritățile statului, nu știu, de DNA, de Parchet”, a spus el.

Ungureanu a criticat tăcerea instituțiilor statului, inclusiv a președintelui Nicușor Dan.

„Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi auto-sesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem, extrem de grave, care arată de fapt, că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională”, a afirmat deputatul.

Ce ar trebui să ancheteze procurorii, în opinia USR

Deputatul USR a explicat de ce consideră că este nevoie de o anchetă penală, nu de una administrativă.

„Aici nu sunt anchete administrative, pentru că noi vorbim de niște călătorii, clandestine private pe care trebuie să le ancheteze niște procurori, pentru că noi aici avem niște suspiciuni de dare de mită, avem suspiciuni de abuz în serviciu, de folosire a funcției care nu are nicio legătură cu atribuțiile de bază”, a spus Ungureanu, adăugând că nu are încredere că ANI sau o eventuală anchetă internă a Curții ar avea vreun efect.

El a mai spus că judecătorul de la Tribunalul Constanța ar fi avut pe rol dosare care îi priveau chiar pe afaceriștii cu care ar fi călătorit spre Mykonos. „Aud că judecătorul tribunalului, spre exemplu, Constanța, ar fi avut pe rol niște dosare care îi priveau pe unii afaceriști cu care era în avionul de lux către Mykonos”, a precizat el.

Apel către președintele Nicușor Dan: ”Vreau să văd o atitudine fermă împotriva acestor rețele de tip mafiot”

Ungureanu a cerut o reacție fermă din partea președintelui Nicușor Dan.

„Vreau să văd niște semnale de la domnul Nicușor Dan, care a numit cu mâna PSD-ului șefi la parchete și care a venit împreună cu USR în campanie să spună că suntem împotriva corupției. Vreau să văd o atitudine fermă împotriva acestor rețele de tip mafiot care, repet, îmi înglobează oameni de afaceri, politicieni și cei mai importanți judecători în stat”, a spus deputatul.

Posibil conflict de interese la Curtea Constituțională

Deputatul a susținut că judecătorul Deliorga ar fi trebuit să se abțină de la vot în dosarul care îl privea pe Daraban, având în vedere relația personală dintre cei doi.

„Ori el avea această obligație, fiind Deliorga prieten cu Daraban, fiind o speță care îl privea pe Daraban și Camera de Comerț, el ar fi trebuit să se abțină. El ar fi trebuit la votul din Curte care priveau interesele lui Daraban, în raport cu Curtea, să se abțină de la vot”, a explicat Ungureanu.

El a adăugat că nu se cunoaște cine a plătit transportul: „Nu știm cine a plătit acel transport. Tot de la hackeri aflăm acest lucru.”

Întrebat de un jurnalist dacă ancheta ar putea viza, de fapt, schimbarea președintelui Curții Constituționale, Ungureanu a răspuns făcând referire la deciziile anterioare ale unor judecători numiți de PSD.

„Gândiți-vă că judecătorii numiți de către PSD în Curtea Constituțională, cu tupeu maxim, au anulat alegeri, au scos oameni din cursă, au dat afară un primar ales de două ori, pe Dominic Fritz, încălcând articolul 15 din Constituție fără nicio rușine”, a spus el, întrebând retoric dacă aceiași judecători ar avea vreo reținere să o „dea afară” pe președinta CCR, Simona Tănăsescu, pentru că a votat diferit față de restul completului.

Deputatul a respins comparațiile apărute în spațiul public, despre întâlnirea șefei Curții Constituționale cu premierul demis Ilie Bolojan, desfășurată în Senatul României, și călătoriile private ale judecătorilor.

„Care este similitudine? Aici nu poți să intri fără să te vadă cineva. Ăia s-au dus cu JET-ul într-un secret deplin”, a afirmat el, precizând că, în opinia sa, nu ar fi aflat niciodată despre aceste zboruri fără scurgerea de informații provocată de hackeri.