Judecătoarea federală Lauren Louis, din Miami, a respins cererea de eliberare pe cauțiune a fraților Tate, apreciind că averea acestora și călătoriile frecvente în străinătate îi fac „riscuri de fugă prin excelență”, relatează Reuters.

„Chiar dacă frații nu dețin în realitate averile extravagante pe care susțin online că le au, datele din dosar arată că au o capacitate excepțională de a părăsi jurisdicția”, a scris Louis.

Într-un comunicat, avocații fraților Tate au transmis că vor „continua să se apere împotriva acuzațiilor cu care se confruntă și să respecte procedurile legale corespunzătoare în fiecare jurisdicție”.

În documentele depuse anterior la instanță, avocații au susținut că „vizibilitatea publică extraordinară” a fraților ar face dificilă fuga acestora și au descris postările în care își promovează averea drept „teatrale” și „grandioase”.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați în Miami pe 18 iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale. Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au negat orice faptă ilegală.

Arestările au marcat o nouă etapă în problemele juridice cu care se confruntă foștii kickboxeri, care și-au construit o audiență numeroasă în mediul online promovându-și opiniile despre masculinitate și avere. Andrew Tate s-a descris anterior drept misogin.

Frații Tate susțin că joacă personaje în mediul online

Procurorii de la Biroul Procurorului SUA din Miami au susținut că, în cazurile de extrădare internațională, există o prezumție puternică în favoarea menținerii în arest. Aceștia au afirmat că frații ar putea reprezenta un pericol pentru public dacă ar fi eliberați, invocând acuzațiile britanice potrivit cărora aceștia ar fi strangulat victime în timpul unor violuri comise cu forța.

Potrivit procurorilor, începând din 2014, frații Tate au recrutat zeci de femei pentru a lucra într-o afacere de pornografie prin webcam și, ulterior, au administrat cursuri online numite „Hustler's University”.

La o audiere din 27 august, la un tribunal federal din Miami, procurorii au prezentat o înregistrare în care Andrew Tate spune: „lovește, lovește, apucă, sugrumă, taci, târfă, sex”.

La audiere, ambii frați Tate au declarat că interpretau personaje în mediul online atunci când făceau remarci vulgare.

Louis a scris miercuri că natura acuzațiilor formulate împotriva fraților Tate indică faptul că aceștia reprezintă un pericol pentru comunitate.

Frații au fost, de asemenea, anchetați în România, începând din 2022, pentru acuzații care includ traficul de persoane. România a fost principala lor bază începând din 2017.

Procurorii români l-au trimis oficial în judecată pe Andrew Tate vineri pentru trafic de minori, spălare de bani, sex cu un minor și influențarea martorilor. Tristan Tate a fost trimis în judecată pentru complicitate. Un avocat român al fraților Tate a declarat că aceștia resping acuzațiile.

Acuzațiile britanice se întind pe șapte ani

Procedura prin care se va stabili dacă frații Tate pot fi extrădați în Marea Britanie ar putea dura luni. Marea Britanie are termen până pe 16 septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat al SUA cererea completă de extrădare, potrivit documentelor instanței.

Arestarea fraților în Miami a fost determinată de noile acuzații formulate de Crown Prosecution Service din Marea Britanie, care se referă la presupuse fapte comise împotriva a patru victime, între iulie 2010 și august 2017.

Anterior, aceștia se confruntaseră în Marea Britanie cu acuzații de viol și trafic de persoane referitoare la trei presupuse victime, potrivit Crown Prosecution Service. Un judecător britanic a emis mandate de arestare pe numele lor în 2024. Frații nu s-au prezentat în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acestor acuzații.

Marea Britanie solicită extrădarea fraților Tate pentru a răspunde în fața justiției pentru ambele seturi de acuzații.