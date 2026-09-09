”Şcoala nu poate asigura o performanţă comparabilă cu media europeană sau occidentală (OCDE) a copiilor care o urmează”, transmite senatorul, odată cu un mesaj către alegători: ”Nu vă mai miraţi de calitatea sub-mediocră a liderilor politici”.

”Testele PISA reprezintă o măsură internaţională a performanţei şcolii (...) Avem antepenultima performanţă şcolară din Europa, mai rău ca noi stând doar Republica Moldova şi Bulgaria! Cel mai bun nivel l-a atins România în 2012, de atunci avem o scădere continuă”, a scris, miercuri, pe Facebook, senatorul AUR Petrişor Peiu.

Potrivit acestuia, rezultatele arată că ”şcoala noastră - gimnaziu plus şcoală primară - nu poate asigura o performanţă comparabilă cu media europeană sau occidentală (OCDE) a copiilor care o urmează”.

”Cauzele importante ale acestor rezultate: cea mai mică finanţare a educaţiei din UE, cea mai mică pondere a absolvenţilor de facultate din UE (mediul contează enorm), cel mai mare număr de copii/profesor din UE, cel mai scurt timp petrecut la şcoală de un copil din Europa, abandonarea totală a unei treimi din copii de către stat (cei din mediile defavorizate, din satele risipite şi din oraşele foarte mici)”, a adăugat liderul senatorilor AUR.

Peiu: Educația slabă va ține salariile românilor la coada clasamentului

Potrivit lui Peiu, consecinţele sunt dramatice: ”salariile românilor vor fi printre cele mai mici din lume, căci productivitatea muncii este direct proporţională cu nivelul de educaţie”.

În final, acesta transmite un mesaj pentru alegători: ”Nu vă mai miraţi de calitatea sub-mediocră a liderilor politici!”.

Elevii români, sub media OCDE la Matematică, Lectură și Științe

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe.

Ministerul Educaţiei a transmis că, la ştiinţe şi matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Potrivit datelor publicate marţi, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%.