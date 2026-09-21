Decesul a fost confirmat de Allie Jenkins, reprezentanta lui Cindy Crawford (60 de ani) şi a lui Rande Gerber (64 de ani), printr-un e-mail adresat drept răspuns unor media precum revista People şi CNN.

Biroul medicului legist din judeţul Los Angeles a confirmat, de asemenea, moartea tânărului, fratele modelului şi actriţei Kaia Gerber, într-un centru de reabilitare din Los Angeles, fără a preciza cauza decesului, potrivit People.

"Familia solicită respectarea intimităţii în acest moment atât de dificil şi de dureros", a fost răspunsul reprezentantei cuplului adresat unor media, printre care TMZ, primul portal digital care a relatat despre decesul lui Presley Gerber.