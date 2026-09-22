Declaraţia sa vine la doar o săptămână după ce piloţii de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei, potrivit News.ro.

Prim-ministrul Mindaugas Sinkevičius a declarat pentru emisiunea Newsnight că lituanienii se simt „ameninţaţi constant” de Rusia, în parte din cauza dronelor care pătrund în spaţiul aerian al ţării.

El a declarat pentru „Newsnight” că, dacă ţara sa ar fi atacată, „vom riposta... vom intra în luptă”. Totuşi, a precizat că există planuri pentru „o serie de scenarii” şi a dat ca exemplu evacuarea „fără probleme” a persoanelor în vârstă din oraşe, evitând blocajele de trafic.

Lituania, membră a NATO, are o frontieră terestră comună cu enclava rusă Kaliningrad.

„Ne gândim la o serie de scenarii, dar nu toate sunt discutate pe larg în public”, a declarat Sinkevičius pentru BBC. „Ne confruntăm cu ameninţări concrete, nu zilnic, dar le resimţim şi reprezintă o realitate pentru noi.”

Sinkevičius a mai afirmat că Marea Britanie are nevoie de o „schimbare de mentalitate” în ceea ce priveşte abordarea sa în materie de apărare, dar a subliniat că Lituania se află „mai aproape de graniţă şi mai aproape de ameninţare”.

Declaraţia vine la doar o săptămână după ce piloţii de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei.