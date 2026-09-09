Femeia, în vârstă de 35 de ani, spune că a fost la un pas de moarte luna trecută, în timpul unui salt în grup, după ce o cădere liberă s-a transformat într-un coșmar. Femeia participa la o experiență de parașutism în grup numită „tracking” – o tehnică în care parașutiștii sar într-o poziție orizontală pentru a accelera coborârea, scrie The Mirror.

Femeia de 35 de ani spune că ea și ceilalți parașutiști au sărit din avion de la aproximativ 3.650 de metri, însă a fost lovită în cap de piciorul unui alt parașutist care s-a ciocnit de ea.

Cădere cu 240 km/h

Accidentul terifiant produs în aer a avut loc deasupra aerodromului Langar, în apropiere de Nottingham (Marea Britanie), pe 7 august.

Parașutista și-a pierdut cunoștința înainte să poată deschide parașuta, iar imaginile șocante par să o arate pe femeia de 35 de ani căzând fără control spre sol, cu aproximativ 240 km/h.

Un alt parașutist a încercat să ajungă la ea înainte ca aceasta să se lovească de sol, însă nu a reușit și a fost nevoit să-și deschidă propria parașută la aproximativ 900 de metri deasupra solului.

Copacul care i-a salvat viața

În schimb, femeia de 35 de ani s-a izbit de un conifer, nu de sol, după căderea terifiantă în stare de inconștiență.

Ea a povestit pentru The Sun că nu își amintește nimic din timpul căderii și că și-a revenit abia când s-a trezit la sol, sub copac.

„Dacă nu m-aș fi lovit de copac, m-aș fi izbit de sol și aș fi fost o grămadă de carne. Cei mai mulți oameni nu supraviețuiesc unor astfel de accidente de parașutism”, a povestit aceasta.

Parașutista și-a amintit incidentul și a spus că, la aproximativ 300 de metri altitudine, trebuie să fi tras cumva de mânerul parașutei, însă a doua parașută s-a deschis singură, deoarece era deja prea aproape de sol și se deplasa cu o viteză foarte mare.

Potrivit relatării, acest lucru a făcut coborârea și mai periculoasă și a provocat un efect de „downplane” din cauza celor două parașute. Viteza femeii a crescut astfel de la aproximativ 65 km/h la 80 km/h.

A căzut printre clădiri și linii electrice

Deși copacul a atenuat impactul, femeia spune că a căzut în apropierea unor clădiri, linii electrice și a unui drum principal și că a fost „foarte norocoasă că nu s-a lovit de niciuna dintre acestea”.

„Mă rostogoleam, dar aveam senzația că visez că fac parașutism și căderea. Nu mi-am revenit decât când eram întinsă la pământ”, a mărturisit aceasta.

Femeia a adăugat că, atunci când s-a uitat la picioare, unul dintre ele era „îndreptat într-o direcție diferită”.

Femeia de 35 de ani a supraviețuit în mod miraculos căderii, însă s-a ales cu fracturi la coloana vertebrală, o fractură la piciorul stâng și mai multe vânătăi.

În ciuda experienței în care a fost la un pas de moarte, ea spune că este hotărâtă să sară din nou cu parașuta.