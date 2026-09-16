Din valoarea totală a proiectului, 8,63 milioane de lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată prin Fondul pentru Modernizare, iar diferenţa va fi acoperită din fonduri proprii de Ford Otosan România.

Noul parc fotovoltaic ar urma să producă anual aproximativ 5.531 MWh de energie electrică din surse regenerabile. Potrivit estimărilor companiei, utilizarea acestei energii va conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 3.385 de tone de CO2 pe an, calculul fiind realizat pe baza factorului de emisie aferent energiei electrice consumate din reţea.

Proiectul beneficiază de finanţare prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului destinat investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum. Contractul de finanţare cu Ministerul Energiei a fost semnat la 19 august 2026.

"La Ford Otosan, integrăm sustenabilitatea în toate activităţile noastre pentru a contribui la construirea unui viitor mai bun. În producţie, acest lucru înseamnă investiţii în soluţii concrete care reduc impactul asupra mediului. Utilizăm deja sticlă fotovoltaică şi sisteme fotovoltaice montate pe acoperişurile fabricilor noastre din Turcia. Proiectul de la Craiova aduce această abordare şi în România şi va sprijini competitivitatea fabricii pe termen lung", a declarat preşedintele Ford Otosan România, Fýrat Elhüseyni.

Investiţia face parte din strategia de sustenabilitate a Ford Otosan, care vizează, printre altele, electrificarea gamei de produse, reducerea impactului asupra mediului al activităţilor de producţie şi logistică şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

Fabrica din Craiova a început, în martie 2025, livrările primelor autoturisme şi vehicule comerciale electrice produse în România - Ford Puma Gen-E, E-Transit Courier şi E-Tourneo Courier. Bateriile pentru aceste vehicule sunt, de asemenea, asamblate la unitatea din Craiova.

În ceea ce priveşte reducerea emisiilor generate de activităţile logistice, Ford Otosan România a lansat, în februarie 2025, împreună cu Mars Logistics, o rută de transport intermodal feroviar între Craiova şi Turcia. Conform datelor companiei, această soluţie reduce cu 63% emisiile asociate transportului comparativ cu transportul rutier.

Ford Otosan România produce în prezent la Craiova versiunile cu motoare cu combustie internă şi complet electrice ale modelelor Ford Transit Courier, Tourneo Courier şi Puma, precum şi motorul EcoBoost de 1,0 litri.

Fabrica operează în trei schimburi pentru producţia de vehicule şi motoare şi are aproximativ 5.500 de angajaţi.

Ford Otosan a fost fondată în 1959, iar Ford Motor Company şi Koç Holding deţin participaţii egale în companie. Producătorul are peste 20.000 de angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în centre de producţie şi dezvoltare din Turcia şi România.