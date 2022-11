Românii și achizițiile online. Cum au evoluat obiceiurile de cumpărare ale românilor după pandemie

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Avem o mulțime de cifre de discutat astăzi. Ați făcut un studiu foarte interesant an de an, Google Smart Shopper, în care urmăriți comportamentul de consum al oamenilor inclusiv din perioada din pandemie până în zilele noastre, în care trăim o perioadă de incertitudine economică. Cum a evoluat comportamentul de consum - pentru că știm că în pandemie au intrat mulți români în mediul online, poate și forțați de împrejurări - dacă cumva ei au păstrat același trend, adică dacă odată ce au făcut pasul către achiziții online au continuat chiar și după perioada de pandemie și ce se mai întâmplă astăzi în contextul pe care îl traversăm?

Oana Dumitrescu, Industry Manager Google România: Da, Smart Shopper este un proiect care ne este foarte drag. Ar trebui să spunem că nu este la prima ediție, suntem de fapt la a treia ediție și el are cam patru ani vechime. Deci am început înainte de pandemie, în 2019 a fost primul raport pe care l-am făcut și exact asta încercam să descifrăm: cum iau oamenii deciziile de achiziție și cum fac cumpărăturile. Care sunt zonele pe care le preferă și unde putem îmbunătății ca advertiseri, retaileri procesul în așa fel în cât să fie mai ușor pentru oameni. Și am avut o mică pauză în 2020 din motive evidente, colectarea datelor nu a fost foarte ușoară atunci, dar în schimb urmărim foarte atent cifrele de la an la an și progresul sau regresul pentru a ne informa și a ne face o părere despre ce vor românii, cum vor să cumpere românii. Studiul de anul acesta arată o intenție de a-și păstra obiceiurile de cumpărare dobândite în timpul pandemiei. Evident că unii au făcut-o forțat pentru că nu au avut de ales și atunci am văzut, anul trecut am văzut o audiență matură care a descoperit pentru prima dată beneficiile internetului, a comerțului online și cât de ușor e să cumperi online. Ne așteptam ca odată cu trecerea pandemiei și redeschiderea magazinelor fizice, ridicarea restricțiilor, să se reîntoarcă în magazinele fizice, dar vedem din declarațiile lor că intenționează șă își păstreze acest comportament dobândit în timpul pandemiei și după.

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: E foarte fain că își păstrează intenția de a cumpăra online varii categorii de produse.

Oana Dumitrescu, Industry Manager Google România: Noi ne-am concentrat pe patru categorii mari: consumer electronics - electronice (telefoane mobile, laptopuri), home & garden (electrocasnice mari ;i mici, mobilier pentru casă și grădină), apparel (produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte). Anul acesta am avut și zona de beauty (cosmetice și îngrijire). Pe toate acestea am văzut creșteri semnificative când vine vorba despre achiziția online și comerțul online pentru că noi îi întrebăm pe useri când au făxut cea mai recentă achiziție și cum au făcut-o. Și în afară de faptul că am văzut că peste 90% își păstrează comportomentul. Aici creșterea este foarte mare în zona de „definitiv Da”, adică „în mod cert îmi voi păstra comportamentul”, iar când ne uităm la zona de categorii, la ultima achiziție făcută, vedem că este o creștere semnificativă pentru comerțul online, de la 41% la 47%. Un salt foarte mare a fost pentru electronice, au ajuns până la 60%, urmat de fashion care este la 45%. La categoria home&garden saltul a fost făcut în timpul pandemiei. Acolo au crescut de la 34% la 40 și ceva la sută.

Avem +10% pe zona de electronice, iar pe beauty pentru că este primul an în care desfășurăm studiul nu avem date istorice, dar distribuția este 40%, 60%. Cumva este de înțeles dacă ne uităm la categoria de beauty experiența pe care o putem oferi userilor online este diferită de cea offline. Încă mai trebuie să testezi produsul, să-l vezi, să-l miroși.

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Avem un procent de români care au cumpărat anul acesta online 2022 versus 2021?

Oana Dumitrescu, Industry Manager Google România: Da, este o creștere de 6 puncte procentuale, de la 41% la 47% pentru România. Și țările din jurul nostru au crescut destul de mult, iar proiectul acesta se desfășoară în 32 de țări. El este cu atât mai valoros pentru noi pentru că îți dă diferențele de nuanță, de comportament între români și vecinii nostri. În același timp este foarte important și pentru retailerii care au amprentă regională.

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Atunci când spunem procentul ăsta ne referim la o anumită categorie de vârstă?

Oana Dumitrescu, Industry Manager Google România: Nu, este distribuit la nivel național. Toți cei care au făcut o aciziție, 47% au făcut-o online.

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Din datele voastre, ca și trafic, cât de mare este traficul generat de dispozitiveke nobile pentru site-ul e-commerce și cât de mulți oameni cumpără de pe mobil?

Oana Dumitrescu, Industry Manager Google România: Datele arată că 1 din 2 români folosesc telefonul mobil atunci când fac o achiziție online, indiferent de vârstă. 51% cumpără de pe mobil.Mobilul este foarte folosit. Este folosit și în faza de research. Pe cele patru categorii este preponderent. Este o singură excepție: zona de electronice și electrocasnice unde căutările de desktop au un share de 30%. Dacă ne uităm la beauty, dacă ne uităm la fashion, dacă ne uităm la home and garden, undeva la 70-80% vin de pe telefoanele mobile.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 29-11-2022 10:28