Cum folosim corect un card de cumpărături și care sunt beneficiile lui. Numărul celor care cumpără în rate a crescut

Cum banii sunt ușor de accesat, tentația e mare. Dar un astfel de card poate deveni foarte costisitor și trebuie să fim atenți.

A crescut numărul celor care cumpără în rate, cu carduri de credit inclusiv acum, de Black Friday, sunt tentante, dar trebuie să știm cum să le folosim.

Un card de cumpărături este un card de credit, este același lucru, și înseamnă banii mei de mâine pe care îi pot folosi astăzi. Este ca un credit, ca un împrumut de la bancă sau instituția care a emis cardul, dar banii pe care îi folosesc trebuie să îi pun înapoi cu sfințenie, altfel poate deveni cel mai scump împrumut de pe piață și pot ajunge într-o situație foarte neplăcută, să acumulez datorii și aici trebuie să avem grijă.

Care sunt beneficiile unui card de credit:

În primul rând este foarte ușor să obținem un card de cumpărături, se poate și online la multe bănci sau chiar magazine. Se acordă în general 2-3-5 salarii, depinde și de ce alte rate avem, bineînțeles. Banii pe care îi avem acolo și îi putem folosi oricând, însă ar trebui să fim atenți și să folosim cardul doar la nevoie.

Ce putem face cu el? Cumpărături, așa cum îi spune și numele. Putem plăti direct în magazin sau îl putem folosi la cumpărături online, în țară sau în străinătate, depinde de condițiile fiecărui card.

Și cel mai mare beneficiu este că are o perioadă de grație, adică o perioadă în care nu plătim dobânzi pentru banii folosiți. În general este 40-50 de zile, depinde de bancă, timp în care trebuie să restituim ceea ce cheltuim. Este trecută în contract și indicat este să citim contractul, pentru a ne asigura că nu depășim.

În general putem beneficia și de rate fără dobândă, fie la anumiți comercianți cu care banca are contract, fie la toate cumpărăturile. Pot fi și 36 de rate, adică trei ani. Sunt însă fără dobândă doar dacă ratele sunt plătite la timp, cu sfințenie.

Și unele carduri vin și cu alte beneficii, mici reduceri la anumite magazine sau asigurări atașate, deci este bine să fim atenți și la acest aspect.

Asta este partea plăcută, dar trebuie să fim foarte atenți și să nu uităm că nu sunt banii noștri, este un împrumut și, dacă nu plătim la timp, dobânzile sunt uriașe, cele mai mari de pe piață, mult mai mari decât în cazul unui credit de nevoi personale.

În primul rând trebuie să fim atenți pentru că în fiecare lună avem o sumă minimă de rambursat, până la 10% din suma cheltuită, pe care dacă nu o plătim ajungem la dobânzi penalizatoare, care nu sunt mici.

Și ideal este să plătim mai mult, ori toată suma, ori rata, depinde cum am stabilit, pentru că altfel, dacă nu achităm tot ce trebuie și la timp, pentru banii împrumutați sunt dobânzi foarte mari, de 20-30%. Cu alte cuvinte, dacă am cheltuit 1.000 de lei și nu am returnat la timp banii, în perioada de grație, ajung să plătesc luna viitoare până la 1.300 de lei.

Și, foarte important, este un card de cumpărături, nu pentru a retrage banii de la bancomat. Dacă facem acest lucru avem dobânzi și mai mari, așa că nu ar fi deloc convenabil. Când alegem un card de credit ar trebui să fim atenție și la comisioane.

Așadar, dacă vrem să folosim un astfel de card trebuie să știm că poate avea avantaje, cum ar fi ratele cu zero dobândă, banii sunt acolo, la îndemână, este un credit preaprobat. Dar trebuie să fim extrem de disciplinați, să plătim toate ratele la timp. Pentru că altfel, fiind foarte ușor de cheltuit, putem pica în capcana rostogolirii datoriilor.

Ideal ar fi să fie folosit doar atunci când chiar avem o problemă, o nevoie urgentă, iar pentru cadouri de sărbători sau dorințe să strângem banii din timp.

