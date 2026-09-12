iLikeIT. Emisiunea integrală din 12 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 12 septembrie 2026
Sursa: ProTV
iLikeIT. Emisiunea integrală din 12 septembrie 2026
Sursa: ProTV
Când 100 de companii tech, în frunte cu OpenAI, Microsoft și AMD își unesc vocile ca să ceară măsuri urgente de securitate, e clar că atacurile cibernetice făcute de Inteligența Artificială nu mai sunt doar scenarii de film.
Marvel Wolverine este jocul din această săptămână. Lansarea va avea loc peste câteva zile, dar am avut ocazia să-l joc deja. Interesant - dar are o misiunea grea - să respecte tot ceea ce înseamnă Wolverine.
De două lucruri suntem siguri în fiecare an, Crăciunul pică pe 25 decembrie și că Apple lansează telefoane în septembrie. Nu are nicio legătură ce am zis, dar hai să vedem cele mai noi produse Apple.
Războiul Rusiei a ajuns în România și Republica Moldova, constată nemții de la Deutsche Welle, într-un articol care evidențiază și reacțiile lente ale Bucureștiului față de repetatele agresiuni moscovite. DW consideră incursiunile ruse drept deliberate.
În Orientul Mijlociu, tensiunile rămân ridicate. Arabia Saudită a anunțat aseară că o conductă petrolieră importantă a fost lovită cu drone lansate din Irak.
Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică şi cantităţi însemnate de apă, ce vizează iniţial jumătatea de est a ţării, apoi fenomenele meteo se extind în sud-est şi local în centru şi sud, până duminică.