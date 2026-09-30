Un român lucrează la o soluție inedită - să printeze în spațiu toate componentele de care este nevoie pentru sateliți, stații spațiale, ori alte proiecte ambițioase.

Robert Ihnatisin, cofondator Orbital Matter: ”Putem să constuim structuri direct în spațiu, folosind imprimarea 3D pe care am dezvoltată specific pentru această utilizare”.

Practic voi puteți să trimiteți o imprimantă în spațiu?

Robert Ihnatisin: ”Putem crea în spațiu tot felul de obiecte, piese de schimb, dar noi ne concentrăm pe structurile care nu pot fi făcute folosind tehnologii tradiționale. Orice este trimis pe orbită trebuie să fie împachetat pe o rachetă, iar ulterior să fi utilizat în spațiu. Dacă ai structuri foarte mari este foarte scump să le trimiți în spațiu cu o singură rachetă. Noi scoatem la imprimantă aceste structuri extrem de mari”.

Detalii în VIDEO atașat.