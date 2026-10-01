Uite că Meta lucrează la așa ceva. Pe scurt, acesta ar fi un dispozitiv pe care Meta urmează să-l lanseze anul viitor, iar cei de la OpenAI vin și ei cu ceva similar, tot anul viitor. Este o colaborare făcută cu Jony Ive, celebrul designer care a lucrat, de exemplu, pentru Apple la celebrele telefoane, iPod-uri și alte produse pe care compania le-a lansat în trecut.

Și vedem că apar aceste dispozitive pe care rulează, practic, un model de inteligență artificială. Sunt conectate la internet, iar tu poți să ții apăsat pe un buton și să-i spui ce vrei. Iar acest „Tamagotchi” poate să facă lucruri pentru tine.

Ce vor putea face în locul nostru gadgeturile

Nu are un ecran foarte mare și atunci toată magia se întâmplă în spate, pentru că are acces la toate informațiile noastre: carduri, unde locuim, ce lucrăm, la ce lucrăm, ce trebuie să facem. Iar când îi dai comanda, poate să facă cumpărături în locul nostru și o mulțime de alte lucruri în numele nostru, inclusiv să trimită mailuri sau să facă rezervări la restaurante.

Deci intrăm în această etapă în care, practic, fiecare inteligență artificială pe care noi o folosim poate să lucreze personalizat pentru noi, de fiecare dată când avem nevoie. E mai mult decât simplul prompt pe care noi îl dăm, de exemplu, lui ChatGPT, lui Gemini sau lui Claude.

Iar această nouă iterație de inteligență artificială este numită de OpenAI Dots. Sunt aceste personaje pe care le vedem acum, în spatele meu.

Practic, fiecare utilizator, dacă plătește un abonament suficient de costisitor pentru acest model de inteligență artificială, primește acces la peste 4.000 de aplicații care ar putea să facă lucruri în locul nostru.

Vedem că se încearcă această personificare a inteligenței artificiale. Mai mult decât, cum spuneam, doar un prompt și îți generează imaginea sau textul de care ai nevoie, acum poate să facă lucruri în locul nostru.

Mi-ar plăcea însă să vedem că aceste tehnologii funcționează mai mult decât în demonstrațiile pe care le tot vedem și că, într-adevăr, pot să facă lucruri utile. Cel puțin asta promite OpenAI cu acest Dots, care poate să lucreze, cum spuneam, în peste 4.000 de aplicații și servicii.

Iar scenariul care ni s-a arătat, de exemplu, este că poate să facă tot felul de prezentări sau poate să facă cumpărături în locul nostru. Iar aceste cumpărături sunt făcute efectiv într-un cloud, într-un computer din cloud care navighează pe site-ul pe care noi vrem să facem cumpărăturile.

Acum vine și povestea interesantă, pentru că cei de la Amazon, de exemplu, au început deja să blocheze astfel de servicii care fac cumpărături în locul nostru.

Îmi imaginez însă ce se întâmplă când o astfel de inteligență artificială are acces la cardul nostru de cumpărături și face cumpărături pe care nu ar trebui să le facă. Ar ieși un întreg talmeș-balmeș între comerciant și clientul care a cerut să i se facă niște cumpărături, dar a primit cu totul altceva. Cine este responsabil de acest lucru? Și vedem că nu doar OpenAI are acest serviciu, Dots, care deocamdată intră într-o etapă de lansare nu foarte rapidă. Doar anumiți utilizatori au acces la acest serviciu.

Ce riscuri pot apărea

Dar același lucru îl promite și Meta cu Muse. Am văzut deja conferința celor de la Meta, care a avut loc săptămâna trecută, cu acest Muse, așa se numește el, care urmează să fie lansat. Se poate face precomandă sau te poți trece pe lista de așteptare, punând acolo mailul și numele.

Iar acest dispozitiv, în teorie, văd că are și o cameră foto în partea de sus. Ar putea să asculte și ceea ce vorbim în tot restul zilei și să-ți aducă aminte, de exemplu, de anumite lucruri pe care le-ai spus. Deci apare și acest risc: să poți fi înregistrat tot timpul, și nu doar tu, ci și persoanele care sunt în jurul tău.

Nu știm deocamdată prețurile, dar acestea sunt gadgeturi care ar putea să coste câteva sute de euro, pe lângă abonamentul activ în fiecare lună, pentru că trebuie să ruleze și ele.

Muse de la Meta poate să facă același lucru. Poți să-i dai acces la tot, de la calendar, de exemplu, la buletinele tale meteo, ca să le sincronizeze cu calendarul, la analizele medicale, de exemplu, la informații despre cât dormi.

Poate să-ți facă programări la doctor, să facă toate cumpărăturile, să-ți facă playlisturi de muzică și o mulțime de alte lucruri. Dar pentru asta noi trebuie să le mai dăm încă puțin acces la informațiile sensibile de care poate ar avea nevoie ca să ne facă viața mai ușoară. Cel puțin acestea sunt afirmațiile celor care vând această tehnologie.