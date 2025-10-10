Universitățiile din România se luptă cu abandonul. Burse mai mari și orar flexibil, printre soluții

10-10-2025 | 19:38
Confruntate cu abandonul în creștere, universitățile de la noi caută soluții. Acordă burse mai mari și fac orarul flexibil astfel încât studenții să poată să și lucreze. 

Iulia Ciuhu

În plus, în multe locuri cursurile vor putea fi reluate fără probleme și după o întrerupere de doi ani.

Ioan este student în anul 3 la Universitatea de Științele Vieții din Iași. În urmă cu doi ani și-a anunțat familia că abandonează facultatea. În cele din urmă a avut voința de a marge mai departe, convins de oferta făcută de centrul de învățământ. O bursă prin care are asigurată cazarea în campus plus un orar care i-a permis să se angajeze.

Ioan, student Facultatea de Horticultură: „În fiecare zi spuneam că mă las de facultate din cauza veniturilor. Mi-a venit foarte greu. Acum sunt în anul 3, lucrez de noapte, ziua la facultate, iar noaptea lucrez. Am unele dimineți când vin la 6 dimineața la cămin, iar profesorii mă înțeleg”.

Pentru a preîntâmpina abandonul, în afară de burse - de la cele de merit, la cele sociale - universitățile oferă cazare și hrană pentru cei fără posibilități. Iar cei care sunt angajați și lucrează online, au la dispoziție o sală.

Vasile Stoleru, prorector Universitatea de Științele Vieții Iași: „Mulți au așteptări să lucreze și atunci e o soluție prin care studenții au posibilitate să își modifice programul, grupele”.

Ana Maria Borta, centrul de consiliere în carieră USV Iași: „Sunt bucuroși de toate aceste oportunități și chiar ei întreabă dacă se mai organizează bursă de campus”.

Simona, studentă: „M-a ajutat foarte mult pentru că prin intermediul ei am putut să mă întrețin singură”.

Roxana, studentă: „Primim banii efectiv, dar ni se și plătește și căminul. E un sprijin real pe care ni-l oferă. Ne motivează și ne arată susținerea din partea universității”.

Și Universitatea din Suceava, unde învață aproape 12.000 de studenți a redus semnificativ abandonul. Pe lângă burse, cei de aici își pot prelungi cu încă un an perioada de studiu, dacă în viețile lor apar situații neprevăzute.

Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava: „Putem avea studenți care se află într-o situație dificilă și atunci ei au poate nevoie de suplimentare a acestui timp”.

Potrivit ultimelor date ale Eurostat, România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea de privește abandonul universitar care este dublu față de media statelor membre.

