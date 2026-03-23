Doar 4 la sută dintre unități nu au intrat în organizarea testării, din cauza boicotului menținut de cadrele didactice.

Cu fișe de comentarii în mâini, dar și caiete cu scheme sau ghiduri pentru examen sub braț, viitorii absolvenți de liceu au ținut, înainte de probă la limba română, o repetiție generală cu public, chiar în poarta școlii.

Reporter: Ce speranțe aveți?

Elev: „Nu prea mari”.

Elev: „Am venit să ne facem prezența, că știm cât de importantă este”.

La finalul primului test din simularea bacalaureatului, candidații s-au îmbrățișat și s-au încurajat reciproc. Surprinzător, după trei ore de luptă cu foile albe, n-au comentat alegerea subiectelor de literatură, ci elementul- surpriză- testarea în sine, care i-a trezit brusc din reveria examenului îndepărtat.

Elev: „Nu, e doar o fațadă, dorm pe mine în momentul ăsta. Până acum o săptămână ne ziceau profesorii că nu mai dăm simulările, că nu ştiu ce, săptămâna trecută s-au trezit că gata, dăm”.

Elevă: „Am fost anunțați pe ultima sută de metri că dăm simulările, deci cât de pregătită se poate. Era în calendar, nu se știa, la noi nu s-a spus”.

Elev: „N-am mai stat să învăț, am zis că o să am timp până la bac, și acum am învățat în ultimele două zile. Dar știu așa, cât de cât, de un 7-8”.

Corespondent PRO TV: „143.000 de elevi de clasa a XII-a au fost înscriși automat în platformă digitală, atunci când directorii liceelor lor au confirmat că vor organiza simularea. Peste 95% din licee au găsit suficienți profesori pentru supraveghere și corectarea lucrărilor, iar în mai mult de jumătate dintre județe toate liceele au bifat prima probă fără incidente. Doar 63 de licee nu i-au chemat pe viitorii candidați la bacalaureat pentru testarea premergătoare examenului”.

Marți și miercuri, viitorii absolvenți de liceu vor susține simulări la proba obligatorie a profilului și la cea la alegere.

Elev: „Oricum o să mă descurc, după mă apuc mai serios pentru bac”.

Elev: „Improvizăm dacă nu știm”.

Elev: „Pe tik tok există o grămadă de oameni care dau în tarot, adică citesc în cărți”.