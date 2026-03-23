De luni de zile, comercianții din Ashton-in-Makerfield sunt hărțuiți de acest grup care își petrece fiecare seară cutreierând centrul orașului pe biciclete de munte, aruncând cu pietre în trecători, distrugând stațiile de autobuz și furând, scrie Daily Mail.

Pe 8 februarie, haosul a culminat cu o noapte de pandemoniu, forțând magazinele să închidă mai devreme.

O comerciantă îngrozită a declarat pentru Daily Mail: „Uneori ies în grupuri de 20 sau 30 de persoane, copiii conduc acest oraș. Copiii au transformat strada Gerard într-o zonă interzisă noaptea.”

Daily Mail a vizitat sâmbătă seara orașul minier odinioară mândru din Greater Manchester, urmărind un grup de adolescenți prin centrul orașului.

Grupul și-a început seara adunându-se la intrarea unui supermarket Lidl, unul dintre băieți părând să intre cu bicicleta de munte chiar pe ușă.

Proprietarii de magazine au explicat pentru Daily Mail că un astfel de comportament violent a devenit o practică obișnuită.

Orașul a fost zguduit de o serie de incidente grave în ultima lună, imaginile postate online arătând un grup de tineri care atacau o fată într-o parcare.

De asemenea, o stație de autobuz cu pereți din sticlă a fost vandalizată, iar într-un incident separat, trei băieți au căzut pe geamul unui autobuz cu etaj din oraș, în urma unei bătăi.

De când imaginile video au apărut online, comunitatea și-a exprimat dezgustul, mulți localnici postând pe Facebook pentru a-și împărtăși părerile.

Locuitorii au sugerat chiar ca grupul să fie obligat să participe la serviciul militar sau să fie vopsiți cu spray, astfel încât părinții lor să îi poată identifica.

Între timp, consilierul local Danny Fletcher a luat măsuri.

El a scris pe Facebook: „Am luat legătura astăzi cu directorii a patru licee locale, iar fiecare dintre ei s-a implicat imediat în această problemă. Au identificat o serie de tineri implicați în videoclip și i-au chemat imediat la birou în această dimineață, discutând și cu părinții lor. De asemenea, abordează în cadrul unei adunări generale aspecte mai largi legate de respect și comportament. Nu pot să le mulțumesc îndeajuns. Am vorbit astăzi cu inspectorul de poliție; în această după-amiază a existat o prezență vizibilă în Ashton, iar ofițerii vor trece pe la Hels Kitchen pentru a o verifica pe Helen. Am ținut legătura cu ea pe tot parcursul zilei.”