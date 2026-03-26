De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, aproape douazeci de atacuri asupra unor ținte evreiești din diferite țări au fost efectuate sau dejucate în Europa de Vest.

Anchetatorii suspectează că agenții iranieni au recrutat autorii online și au creat un grup fictiv numit Mișcarea Islamică a Companioanelor Drepți pentru a revendica responsabilitatea.

Potrivit anchetatorilor și experților în combaterea terorismului, videoclipurile atacurilor au fost distribuite activ pe rețelele de socializare pro-iraniene și, în cel puțin un caz, atacul a fost anunțat în avans.

Grupul a apărut pentru prima dată în chat-urile Telegram pe 9 martie, în urma unei explozii în apropierea unei sinagogi din Liège, Belgia.

Câteva zile mai târziu, cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra unei sinagogi din Rotterdam și a unei școli evreiești din Amsterdam.

Pe 23 martie, grupul a revendicat incendierea unei mașini în cartierul evreiesc din Anvers și a patru ambulanțe aparținând serviciului de urgență evreiesc din Londra.

Potrivit oficialilor serviciilor secrete europene, acest grup nu le-a atras atenția până în martie. Posibilitatea ca acesta să fie un grup fictiv este sugerată, în special, de greșelile de ortografie ale cuvântului arab „islamic” din videoclipurile sale. În plus, acesta și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri care nu au avut loc în realitate.

Utilizarea unei organizații fictive, notează Julian Lanches de la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului, permite Iranului să mențină „negarea plauzibilă” a implicării sale.