Prejudiciul adus asociaţiilor depăşeşte 4,3 milioane de lei.

Biroul de informare al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş precizează că joi, 26 martie, un procuror din cadrul unităţii a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a administratorului a 15 asociaţii de proprietari, pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În fapt, acesta şi-a însuţit fără drept, în calitate de administrator al acestor asociaţii din Târgu Mureş, între anii 2018-2025, diverse sume de bani pe care le gestiona, prejudiciind astfel patrimoniul asociaţiilor cu suma totală de 4.369.397 lei, precizează sursa citată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş, mai arată sursa citată.