Dezghețul care a urmat iernii neobișnuit de geroase din acest an a provocat haos pe șosele — și i-a determinat pe newyorkezi să depună un număr record de reclamații privind gropile. la primărie.

Până pe 21 martie, în oraș au fost înregistrate 22.887 de sesizări privind gropile din carosabil — o creștere de 119% față de cele 10.408 de sesizări înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de New York Post.

New York, de cinci ori mai mare decât Bucureștiul

Este de menționat că New York City este de aproximativ cinci ori mai mare ca suprafață decât Bucureștiul având aproximativ 1.214 kilometri pătrați, în timp ce Bucureștiul are cam 240.

Această avalanșă de nemulțumiri marchează cea mai mare creștere anuală a sesizărilor privind gropile din carosabil înregistrate vreodată în sistem.

Newyorkezii și-au exprimat nemulțumirea față de starea suprafeței drumurilor pe rețelele de socializare, postând imagini cu gropi care distrug anvelopele – inclusiv una atât de adâncă încât un con de trafic s-a scufundat în ea.

„Asta nici măcar nu e o groapă, e un canal”, a glumit Alejandro Rolon, un locuitor din zona de nord a orașului, într-un videoclip de pe Instagram în care arăta o groapă impresionantă de pe West 131st Street.

Furtunile de zăpadă monstruoase din acest sezon – și ciclurile de îngheț și dezgheț care au urmat – au produs atât de multe gropi încât municipalitatea a răspuns la avalanșa de apeluri cu reparații rapide, peticind într-o singură zi gropile acumulate în aproape o săptămână, a precizat Departamentul de Transport al orașului.

Numai în cadrul acțiunii de sâmbătă au fost reparate 8.000 de gropi de către 80 de echipe, iar în total au fost umplute peste 70.000 de gropi în acest an până acum, arată sursa citată.

„Condițiile de umiditate ridicată și dezgheț continuă”, a declarat vineri comisarul Departamentului de Transport din New York, Mike Flynn, „iar asta înseamnă că munca noastră nu s-a terminat”.

Record negativ istoric

În acest an a fost cea mai gravă situație din istorie a gropilor din carosabil, potrivit datelor privind reclamațiile cetățenilor înregistrate de municipalitate începând cu anul 2004.

Numărul plângerilor privind gropile, care a crescut vertiginos, se situează pe locul al patrulea, după cele înregistrate în 2011 (24.043), 2014 (28.960) și 2015 (27.645) în perioada 1 ianuarie – 21 martie.

Din cele 22.887 de reclamații privind gropile din 2026, reprezentanții din Queens au înregistrat mai mult de jumătate — cu 10.259 de rapoarte.

Brooklyn se află pe locul al doilea, cu 3.964 de apeluri înregistrate până în prezent în acest an, urmat de Manhattan (3.042), Staten Island (2.820) și Bronx (2.681).

Străzile cu peste o sută de sesizări privind gropile înregistrate în acest an includ Union Turnpike, Roosevelt Avenue și bulevardele Northern, Springfield, Queens, Astoria și Rockaway.

Criza gropilor din oraș a devenit deja mortală. Un bărbat de 46 de ani a murit la începutul acestei luni după ce scuterul său a lovit o groapă în Ozone Park, Queens.

Deși gropile sunt de obicei reparate de angajații municipalității în termen de două zile, în medie, peste 4.000 de apeluri către serviciul 311, înregistrate începând cu 1 ianuarie, sunt încă marcate ca „în curs de soluționare”, potrivit datelor municipalității.

„Ca să spunem lucrurilor pe nume, a fost o iarnă de coșmar. Mai ales pentru drumurile noastre”, au scris liderii Consiliului Municipal din New York într-o scrisoare adresată primarului Zohran Mamdani și Departamentului Transporturilor (DOT), solicitând încă 46 de milioane de dolari de la buget pentru a rezolva problema gropilor din oraș.

Solicitarea ar extinde obiectivul anual al orașului privind reabilitarea drumurilor cu încă 200 de mile de benzi – ajungând la 1.350 pentru anul fiscal care începe în iulie.

În același timp, unii membri ai sindicatului au recunoscut că orașul nu dispune de suficienți muncitori pentru a face față cererii.

„Pur și simplu nu avem personalul necesar pentru a duce la bun sfârșit lucrările în timp util”, a declarat Joe Puleo, președintele Secției 983 a Consiliului Districtual 37, care reprezintă muncitorii drumari.

Puleo a declarat pentru The Post că nu se așteaptă ca toate gropile să fie astupate până în iunie.

„NYC DOT continuă să își îndeplinească sau să depășească obiectivul anual de pavare de 1.100 de mile de benzi de circulație — distanța de la New York City până la Miami. Vom continua să colaborăm cu Consiliul Municipal pentru a alinia prioritățile și resursele, astfel încât să oferim servicii tuturor newyorkezilor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DOT, Mona Bruno.