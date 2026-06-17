Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli.

În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială, susțin numeroși părinți și inițiatori ai legii.

Părinte: ”Tati, colegul meu are adidași și blugi mai scumpi. Suferă de retragere socială tocmai pentru că nu reușesc să se îmbrace precum ceilalți".

Mamă: ”Sunt copii care nu își permit ce au alții și mi se pare normal să fie toți la egalitate”.

Directorii școlilor s-au confruntat cu astfel de situații dificile și au încercat să discute atât cu elevii, cât și cu părinții. Spun însă că diferențele sociale sunt tot mai vizibile.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean: "România este o țară a discrepanțelor și a diferențelor sociale, este o țară în care ideea aceasta de a-ți etala luxul e prezentă în toate sferele".

Mihaela Șora, director Școala Generală nr. 30 Timișoara: "Spunea un băiețel, celuilalt coleg, adidașii tăi nu sunt de la firma nu știu care, sau o anumită fetiță care spune tricoul tău nu are un material de calitate, al meu este de la o anumită firmă".

”Problema uniformelor nu va rezolva această răutate”

Iar discrepanțele financiare creează tensiuni majore, spun inițiatorii legii.

Alexandra Presură, senator: "O ținută comună înseamnă în primul rând șanse egale și respect pentru fiecare copil, ștergând barierele sociale și economice, care crează de multe ori discriminare în curtea școlii".

Specialiștii spun însă că problema bullyingului social nu va fi stopată în totalitate.

Zeno Daniel Șuștac, inițiatorul grupului "Părinții elevilor din România": ”Problema uniformelor nu va rezolva această răutate, care din nefericire este cultivată în familie, este întreținută de părinți, este amplicicată de mediu și de anturaj".

Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor.

Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Autoritățile locale și județene ar urma să acopere parțial sau integral costurile cu uniforma, în funcție de situația materială a familiei.

În cazul în care proiectul de lege va aprobat în regim de urgență, măsura ar putea intra în vigoare la începutul noului an școlar.