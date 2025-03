David Popovici și Simona Radiş, campioni la Jocurile Olimpice de la Paris, desemnați sportivii anului în România

Evenimentul a fost organizat de Agenţia Naţională pentru Sport, premiile fiind înmânate într-o ceremonie de la Opera Naţională Română.

David Popovici şi Simona Radiş au fost premiați pentru contribuţia la promovarea sportului românesc.

„Mulţumesc mult. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs, de când nu am mai vorbit. Mulţumesc pentru premiu. Profit de ocazie, pentru că sunt în sală cei mai influenţi oameni ai sportului românescu, şi aş vrea să vă sfătuiesc să urmăriţi ultimul documentar al celor de la România, te iubesc. Se vorbeşte mult despre starea sportului în România şi a nataţiei. Ar fi interesant pentru toată lumea să se uite. Felicitări absolut tuturor sportivilor, indiferent că aţi câştigat sau nu. E tare să câştigi, dar de fiecare dată când am pierdut am învăţat multe. E ca în viaţă, nu poţi câştiga mereu, nici eu nu voi câştiga mereu - surpriză - , dar vreau să fiu un exemplu şi tot mai mulţi tineri să vină spre sport şi înot”, a declarat David Popovici, conform ProTV.ro.

Situația natației românești a fost prezentată de echipa România, te iubesc!: Înot cu obstacole. Lia Manoliu, bazinul unde a crescut David Popovici, e de 7 ani părăsit, din cauza... „ghinionului”

Lista completă a câștigătorilor de la Gala Sportului Românesc:

Sportiva anului a fost desemnată canotoarea Simona Radiş. „Vreau să cuceresc noi medalii şi să inspir cât mai mulţi tineri să vină spre sport. Nu aş fi reuşit nimic fără oamenii care m-au sprijinit”

Antrenorul anului a fost desemnat Adrian Rădulescu, cel care îl pregăteşte pe David Popovici.

Titlul de antrenoarea anului i-a revenit Cameliei Voinea, antrenoarea şi mama gimnastei Sabrina Maneca Voinea.

Sportivul paralimpic al anului a fost desemnat judoka Alex Bologa, iar sportiva anului a fost Camelia Ciripan de la paratenis de masă.

Echipa anului la masculin a fost desemnată naţionala de fotbal a României, premiul fiind ridicat de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

În sportul feminin, echipa anului a fost desemnată Gloria Bistriţa, de la handbal.

