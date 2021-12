Programele de dezvoltare personală sunt din ce în ce mai cerute. Ce caută români să învețe

StirilePROTV

Românii nu vor să își mai lase viitorul la voia întâmplării. Sunt din ce în ce mai interesați să își cunoască punctele tari, dar și pe cele slabe.

Își stabilesc obiective îndrăznețe și își propun să evolueze. Însă, le lipsește curajul, stima de sine, încrederea, suportul moral și determinarea de a duce planurile la îndeplinire, spun specialiștii.

Tocmai de aceea, oamenii au început să meargă mai mult la cursurile de dezvoltare personală decât la psiholog.

Profesoară: ,, Autocunoașterea implică să ne uităm onest la situația actuală din viața noastră, să ne cunoaștem valorile și nevoile, să știm care este direcția pe care dorim să o dăm vieții noastre”.

Dezvoltarea personală îi preocupă tot mai mult pe români. Cele mai căutate sunt programele pentru setarea obiectivelor și planurilor de acțiune în carieră.

Felicia, cursantă: ,,Am avut anumite blocaje, atât pe plan personal cât și profesional, și am simțit înăuntrul meu că nu este ok ceea ce se întâmplă și am zis că poate am nevoie de puțin ajutor”

Un studiu realizat de o companie de cercetare pe piaţă arată că 2 din 3 români consideră necesare programele de dezvoltare personală în această perioadă.

Loredana, participantă: ,,Îmi doresc foarte mult să evoluez, să înțeleg viața, să știu cum să acționez, să știu cum să mă îmbunătățesc pe mine, să devin o variantă mai bună a mea.”

Potrivit aceluiași studiu, 68% dintre femei și 58% dintre bărbați aleg aceste cursuri pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

Iuliana Melnic: ,,Sunt un pic prea boemă, și atunci am simțit nevoia să mă orientez către ceva care mă organizează, mă disciplinează”.

Trainer: ,,Ce am observat noi sunt motivele ce țin de o nevoie de a se înțelege mai bine pe sine și pe ceilalți, de a avea relații mai sănătoase, mai armonioase cu cei din jur, de a-şi înțelege emoțiile, de a pune granițe sănătoase în niște relații toxice.”

Printre cele mai căutate programe de dezvoltare personală și profesională se numără cele de leadership, management pe timp de criză, programare neurolingvistică şi vânzări.