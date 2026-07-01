Începând cu anul şcolar 2026–2027, Liceul Politehnica Bucureşti implementează, alături de Opera Comică pentru Copii şi Programul Naţional Cantus Mundi, primul plan-cadru alternativ din cadrul „Programului Naţional pentru pilotarea sistematică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particular şi confesional”, iniţiat de Ministerul Educaţiei.

Noul program transformă experienţa artistică într-o componentă integrantă a procesului educaţional şi creează o punte între şcoală şi scena profesionistă. Elevii vor avea posibilitatea să îşi dezvolte competenţele artistice sau tehnice în cadrul orarului şcolar, fără a fi nevoiţi să aleagă între parcursul educaţional şi pasiunea pentru spectacol.

"Acest parteneriat demonstrează că şcoala poate depăşi modelele clasice şi poate oferi elevilor experienţe reale de învăţare, alături de profesionişti. La POLITEHNICA Bucureşti credem că educaţia trebuie să deschidă uşi către viitor, nu doar să transmită informaţie. Este un proiect în premieră pentru România şi un exemplu despre cum colaborarea dintre educaţie şi instituţiile culturale poate genera un model modern de formare, în care pasiunea, creativitatea şi performanţa merg împreună. Prin acest parteneriat, şcoala devine un spaţiu în care elevii trăiesc experienţe reale, lucrând alături de profesionişti din lumea artistică, dar şi din lumea tehnică. Împreună cu Opera Comică pentru Copii şi Programul Naţional Cantus Mundi, construim un model educaţional în care scena şi sala de clasă, tehnologia şi arta, devin părţi ale aceluiaşi drum.", a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.

Iniţiativa valorifică experienţa acumulată în cadrul School of Musical, program dezvoltat de Opera Comică pentru Copii, în coproducţie cu Programul Naţional Cantus Mundi, în ultimii patru ani, prin care sute de copii şi adolescenţi au fost pregătiţi pentru producţii precum "Sunetul Muzicii", "School of Rock", "Annie JR.", "Matilda, the Musical" şi "Charlie şi fabrica de ciocolată". Numeroşi cursanţi au ajuns deja pe scena profesionistă, iar producţia "Matilda, the Musical" a fost distinsă în 2025 cu Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol pentru copii.

Musicalul, în plină dezvoltare în România

"Musicalul cunoaşte, în ultimii ani, o dezvoltare accelerată în România, prin diversificarea repertoriilor şi creşterea interesului publicului pentru acest gen artistic. În acelaşi timp, oferta educaţională dedicată formării integrate a artiştilor de musical rămâne limitată, existând puţine programe care să pregătească, încă din perioada liceului, competenţele specifice acestui domeniu: actorie, canto, dans şi expresie scenică. Or, performanţa în musical se construieşte printr-un proces de formare început de la vârste fragede şi consolidat progresiv prin experienţă practică. În acest context, parteneriatul dintre Liceul Politehnica Bucureşti - care dispune de infrastructura şi deschiderea necesare dezvoltării unui astfel de program - şi Opera Comică pentru Copii - instituţie de referinţă în domeniul musicalului din România, cu un repertoriu consistent şi o activitate scenică intensă - reprezintă o oportunitate educaţională deosebită, capabilă să răspundă unei nevoi reale a sectorului cultural", a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" şi Coordonator al School of Musical.

12 ore de pregătire săptămânală și două specializări

În cadrul disciplinei opţionale, elevii vor urma 12 ore săptămânale de pregătire, organizate după rigorile unei discipline de studiu. Programul propune două direcţii de formare: Specializare Artistică - actorie, canto, dans, dicţie şi dezvoltarea expresivităţii scenice; Specializare Tehnică, dedicată profesiilor din domeniul sunetului, luminilor şi imaginii pentru spectacole.

Un element definitoriu al programului îl reprezintă componenta practică. Elevii care aleg specializarea artistică vor participa în producţiile Operei Comice pentru Copii, alături de artişti şi echipe profesioniste, iar cei care optează pentru specializarea tehnică vor desfăşura stagii practice în cadrul producţiilor Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" şi ale Programului Naţional Cantus Mundi.

Educație integrată pentru profesiile viitorului

"Acest program-pilot reprezintă rezultatul unei viziuni educaţionale construite în jurul elevului şi al modului în care învăţarea trebuie să răspundă realităţilor şi profesiilor viitorului. Ne-am propus să construim un parcurs educaţional în care pregătirea academică, dezvoltarea personală şi formarea unor competenţe artistice şi tehnice autentice să funcţioneze integrat. Vorbim despre un model de şcoală în care experienţa practică nu este un element complementar, ci parte din procesul educaţional. Prin acest demers, elevii nu mai sunt puşi în situaţia de a alege între performanţa şcolară şi pasiunea lor, ci primesc Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti şansa de a le dezvolta împreună într-un cadru educaţional coerent şi relevant", a declarat Laura Şerbănescu, director Direcţia Învăţământ Preuniversitar, Liceul Politehnica.

Programul va fi implementat exclusiv la Liceul Politehnica Bucureşti, devenind primul model educaţional din România care integrează, în cadrul învăţământului liceal, pregătirea artistică şi tehnică pentru industria spectacolelor.

"Pentru mulţi tineri, pasiunea pentru scenă rămâne un vis pus pe locul doi, în spatele orelor de la şcoală. Programul acesta este o opţiune: pentru prima dată un elev poate învăţa la fel de serios la orele cu specific de Musical ca pentru ora de matematică. Le oferim astfel tinerilor o şansă reală de a-şi descoperi şi dezvolta talentul, fără să aleagă între şcoală şi scenă", a declarat dr. Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Un nou model educațional în România

Liceul Politehnica Bucureşti este o unitate de învăţământ preuniversitar dezvoltată în cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, care promovează un model educaţional centrat pe dezvoltarea armonioasă a elevilor, prin metode moderne de predare şi învăţare. În anul şcolar 2026-2027, Liceul Politehnica Bucureşti devine prima unitate de învăţământ din România care implementează programul-pilot de Musical dezvoltat de Opera Comică pentru Copii şi Programul Naţional Cantus Mundi.

Opera Comică pentru Copii este o instituţie publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate - operă, balet, musical, concerte-lecţie, operetă, teatru muzical - cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară şi de iarnă, Atelierele "Micul Artist", "Magazinul OCC", Tururile "În Spatele Cortinei", "Petrecerile de ziua de naştere", "Aventura Parc" sau "Voluntariat". Mai multe informaţii pe operacomica.ro.

Programul Naţional Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, iniţiat de renumitul dirijor Ion Marin şi derulat de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin". Cantus Mundi a fost lansat pe 29 septembrie 2011, iar în 2014, prin decizie guvernamentală, programul a devenit o nouă Direcţie a Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin". După 14 ani de activitate şi 11 ani de la oficializarea sa, Cantus Mundi reuneşte 2.510 de coruri în România şi diaspora şi peste 87.800 de copii şi tineri.