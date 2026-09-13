O să plouă în est și în sud-est, iar după-amiază apar ceva averse și în ținuturile sudice și în centrul țării. Maximele pleacă de la 16...17 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 26...27 de grade în vestul Olteniei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici temperaturile scad accentuat. Ieri au fost 33 de grade în Cernavodă, astăzi maximele nu mai trec de 24 de grade în zona Bărăganului. Continuă să plouă, iar vântul este destul de insistent pe parcursul zilei.

Vremea se răcorește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Mai apar câteva reprize de ploaie. Vedem și soarele din când în când, iar maximele se opresc la 24 de grade. Cerul se degajează după lăsarea nopții, iar mâine în zori vor fi 13 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme mai bună, deși o să mai plouă puțin și aici. Vântul are intensificări trecătoare. Ajunge la viteze de 50 km/h. Temperaturile se mențin la valori scăzute pentru această perioadă. Vor fi cel mult 20 de grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș o să fie răcoare și maximele se vor opri la 22 de grade. Pe aici se anunță o zi destul de însorită, însă după-amiază s-ar putea să vină o aversă-două în zona Transilvaniei și pe la munte.

În vestul României găsim vreme frumoasă, fără ploi, dar cu un vânt mai activ în sudul Banatului. Temperaturile rămân scăzute și aici. Se vor înregistra doar 23...24 de grade.

În Transilvania urmează o zi cam rece, cu cel mult 20...21 de grade în vestul provinciei. O să plouă în zonele de munte, dar mai spre seară se adună norii și s-ar putea să apară câteva averse și în rest.

În Oltenia găsim vreme schimbătoare, soare cu nori și condiții mai ridicate de ploaie în a doua parte a zilei. Pe aici se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 26...27 de grade.

În sudul țării se face mai răcoare decât ar fi normal. Maximele se opresc pe la 24 de grade în Lunca Dunării. Apare trecător soarele, dar mai vin și ceva ploi, în special după orele amiezii.

Vremea în București

Și în București se răcorește și, după cele 28 de grade de ieri, maxima se oprește la 22 de grade. Vedem și soarele pe la amiază, dar spre seară cresc din nou șansele de ploaie. La noapte se împrăștie norii. Temperatura, mai scăzută decât în noaptea trecută, ajunge la 12 grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să scadă. Ploile vin în Carpații Orientali și în Meridionali. Vor fi și condiții de grindină și se pot acumula 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate mai tare în masivele sudice.

Vremea la mare

Vremea se schimbă și pe litoral. O să plouă din când în când. Se răcorește și aici, iar vântul se intensifică în a doua parte a zilei. În aer, la fel ca în apa mării, vor fi cel mult 22 de grade.