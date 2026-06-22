Subiectele la limba română, pe care majoritatea candidaților le-au considerat accesibile, au inclus două texte la prima vedere, rezumatul unuia dintre ele, dar și cerințe de gramatică, vocabular, și fonetică. Însă, în mai multe județe, elevii n-au putut pleca imediat după finalizarea tezei, deoarece platforma digitală în care sunt încărcate lucrările s-a blocat câteva zeci de minute.

La 8 dimineața, în fața centrelor de examen s-au creat două bisericuțe. Părinții, transfigurați de emoții.

Elev: „Am încercat să mai repet, dar, știi, am zis că degeaba o fac, că obosesc”.

Elev: „Vă dați seama, am îngrășat porcul”.

După două ore de trudă, unii candidați au ieșit victorioși.

Elev: „Destul de lejer”.

Cu peste un milion și jumătate de pagini care trebuiau încărcate, platforma pentru corectare digitală s-a blocat în câteva zeci de școli. Potrivit Ministerului Educației, abia după 3 ore sistemul a fost funcțional în 90% dintre centre.

Corespondent PRO TV: „După afișarea rezultatelor finale de pe 10 iulie, notele de la Evaluarea Națională devin note de admitere în liceu, iar în funcție de locul în clasamentul pe județ și în București absolvenții vor câștiga sau nu locuri în liceele dorite. Aceasta ar putea fi printre ultimele generații care primește, la finalul clasei a opta, numai subiecte de română și matematică. Ultimii doi miniștri ai educației, Daniel David și Mihai Dimian, au pledat în repetate rânduri pentru un examen din mai multe materii la clasa a opta- adică cel puțin cu o probă de științe și limbă modernă în plus”.

Cert este că viitorii boboci vor învăța după noile planuri cadru pentru liceu, aflate în dezbatere, cu programe și manuale noi, la care Ministerul încă lucrează.