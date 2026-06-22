Mediatorii din Pakistan și Qatar au vorbit despre progrese încurajatoare și au anunțat că ambele părți au convenit asupra unei foi de parcurs către un acord final, în termen de 60 de zile. Iar negocierile pentru aspectele tehnice continuă.

Negocierile tehnice dintre Statele Unite și Iran vor continua în zilele și săptămânile următoare. Anunțul a fost facut de vicepreședintele american JD Vance.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Ieri a fost o zi foarte, foarte bună. Am făcut foarte multe progrese importante. Am realizat exact ceea ce ne-am dorit. Am pus bazele. Nu am construit încă locuința, dar am așezat o fundație solidă pentru a ajunge într-un punct bun pentru poporul american”.

Mediatorii din Pakistan și Qatar au explicat că Statele Unite și Iranul au stabilit o „linie de comunicare” pentru gestionarea incidentelor din Strâmtoarea Ormuz.

JD Vance: „În primul rând, am vrut să stabilim un mecanism pentru a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă. Iar atunci când apar conflicte inevitabile, să le putem gestiona prin cooperare, fără ca acestea să ducă la o escaladare”.

Unii experți, însă au dubii:

Jared Cohen, președinte al departamentului de afaceri globale și codirector al Institutului Jared CohenGlobal: „Din punctul meu de vedere, Strâmtoarea Ormuz nu va mai fi redeschisă niciodată în modul în care funcționa înainte de acest război. Prin asta vreau să spun că iranienii au descoperit că dețin ceva mai valoros decât o armă nucleară, și anume controlul unilateral asupra strâmtorii. Iar, spre deosebire de un program nuclear, acest lucru nu poate fi atacat și nici ignorat”.

Pe de altă parte...

JD Vance: „Iranienii au fost de acord să invite înapoi în țara lor inspectorii AIEA. Acesta este un moment important pentru poporul american și primul pas către denuclearizarea permanentă sau către încetarea definitivă a programului de arme nucleare din Iran”.

La rândul său, ministrul iranian de Externe a declarat că sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian au fost suspendate, iar o parte din activele Iranului au fost dezghețate.

Însă, începutul primei runde de discuții nu a fost deloc lin. Chiar în timpul negocierilor, Donald Trump le-ar fi spus oficialilor iranieni că "nu vor mai avea o țară" dacă închid Strâmtoarea Ormuz. Și amenința cu reluarea bombardamentelor asupra Iranului, dar și "preluarea controlului" asupra strâmtorii dacă nu se ajunge la un acord.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului: „Cred că am discutat aproximativ o oră și jumătate, iar planul era să luăm o pauză scurtă de 30 de minute. În acest interval a fost publicată declarația importantă și amenințătoare a președintelui SUA, ceea ce a determinat Iranul să anunțe că nu este dispus să continue reuniunea cvadrilaterală, în astfel de condiții. Qatarul și Pakistanul au încercat să convingă pentru continuarea discuțiilor, iar noi am subliniat că, dacă acestea ar continua, nu s-ar mai desfășura direct, adică într-un format cvadrilateral”.

Pe de altă parte, 18 persoane sunt date dispărute, iar peste 50 au fost rănite după o explozie la principalul centru de procesare a gazelor naturale lichefiate din Qatar. Autoritățile au declarat că a fost un "accident tehnic", în timpul operațiunilor de repornire.

Instalațiile au fost atacate cu drone explozive iraniene, pe timpul războiului, ultima dată în martie. Și avariile provocate au fost considerabile.