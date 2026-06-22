Nu a trecut neobservată prestația unui fost arbitru de fotbal de la Buzău, apropiat de fostul premier Ciolacu, care a ajuns la Dezvoltare. La audieri, acesta a recunoscut sincer că a aflat abia aseară că va fi ministru și nu a avut timp să se pregătească. A primit aviz negativ.

De la Primăria Râșnov a ajuns la Ministerul Dezvoltării, iar apoi la șefia Consiliului Județean Brașov. Acum Adrian Veștea țintește Palatul Victoria, chiar dacă nu are sprijinul PNL.

În cabinet, Adrian Veștea va fi susținut de trei vicepremieri, un social-democrat, un liberal și un independent.

Marian Neacșu, unul dintre cei mai influenți lideri ai social-democraților, a ocupat funcția de vicepremier în Guvernul Ciolacu și a rămas pe post și în Guvernul Bolojan, până la retragerea PSD de la guvernare. Este singurul vicepremier cu portofoliu - cel de la Ministerul Afacerilor Interne, asta deși în 2016 a fost condamnat pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. Ulterior, a fost reabilitat.

Cu un statut incert în PNL, după ce conducerea i-a cerut să-și depună demisia, altfel va fi exclusă, Alina Gorghiu are în Cabinetul Veștea poziția de vicepremier, dar fără portofoliu. În trecut a fost președinte interimar al Senatului și ministru al Justiției în Guvernul Ciolacu.

O surpriză în echipa vicepremierilor este Diana Morar. Avocată de profesie, fost deputat PNL, s-a alăturat Forței Dreptei în 2024 și a făcut parte din echipa de campanie a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Alți 17 miniștri, din partea partidelor sau independenți, sunt propuși să preia diferite portofolii.

Romeo Lungu a fost nominalizat la Dezvoltare, adică ministerul care împarte banii pentru primării și consilii județene. Fost arbitru de fotbal și director sportiv la Gloria Buzău, acesta este acum liderul PSD Buzău și deputat PSD la al doilea mandat.

Considerat apropiat de Marcel Ciolacu, Lungu spune că a aflat abia duminică seară despre nominalizare. În comisia de audiere, a primit aviz negativ.

Funcția de ministru al Finanțelor ar urma să fie păstrată de independentul Alexandru Nazare, care a vorbit în calitate de membru suspendat al CA-ului BNR.

La Transporturi, portofoliul ar putea fi preluat de Cristian Pistol, în prezent director al Companiei de Drumuri, care are ca obiectiv terminarea mai multor autostrăzi.

Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației, propus pentru Apărare

Fără experiență în domeniu, Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației, ar urma să preia Apărarea. Cîmpeanu și-a dat demisia în 2022, după ce a fost acuzat de plagiat într-un material didactic, dar Universitatea pe care o conduce a respins acuzațiile.

În Parlament, a ținut să deplângă starea Armatei române, dar este încrezător că războiul din Ucraina va înceta în scurt timp.

Sorin Cîmpeanu, ministru desemnat al Apărării: „Mi-ar fi fost mult mai simplu dacă ar fi fost un domeniu în care am activat”.

În schimb, la Educație ar urma să se întoarcă Monica Anisie. Parlamentarii de la USR au acuzat-o că a răspuns la întrebări cu ajutorul Inteligenței Artificiale. În final, Anisie a primit aviz negativ.

La Economie, portofoliul ar urma să-i revină lui Marian Bărgău, un apropiat al lui Nicușor Dan de când acesta era la primărie. În comisie, Bărgău a citit destul de greu obiectivele din programul de guvernare și s-a bâlbâit în repetate rânduri.

Radu Oprea, de la PSD, propus pentru postul de secretar general al Guvernului, va avea acum rang de ministru și nu de secretar de stat, cum era în Guvernul Bolojan.

La Justiție, revine Radu Marinescu, la Sănătate s-ar putea întoarce Alexandru Rogobete, iar la Muncă, fostul ministru PSD Florin Manole. Florin Barbu s-ar putea întoarce și el la Ministerul Agriculturii, iar Bogdan Ivan la Ministerul Energiei.

La Digitalizare este propus Eduard Mititelu, iar la Mediu ar urma să ajungă un ministru PSD - Alexandru Ghigiu.

Ministerul Culturii ar urma să fie condus de Ionuț Vulpescu. Candidatul PSD pentru Ministerul Culturii a rămas fără titlul de doctor în 2019, după ce Comisia de Etică de la Universitatea București a stabilit că a plagiat.

Un nume nou apare la Ministerul de Externe - este vorba despre independentul Luca Niculescu, fost ambasador la Paris și coordonator pentru integrarea în OCDE.