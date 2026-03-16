Între timp, în cele peste 4.500 de școli care au participat, au încheiat prima probă cu bine în jur de 145.000 de candidați.

Majoritatea elevilor au spus că subiectele, bazate în mare parte pe două texte la prima vedere, au fost relativ accesibile. Și că, dincolo de note, cel mai mare câștig e verificarea cunoștințelor, sub impactul emoțiilor unui examen real.

Fată: „Ne-a picat ușor, ceea ce înseamnă că o să pice mai greu la examen.”

Reporter: „Există o teorie în sensul ăsta.”

Fată: „Da, există această speculație.”





Fată: „A fost foarte ok, nu prea m-am stresat.”

Fată: „La partea de gramatică mai am de lucrat puțin.”

Au fost două texte-suport, la prima vedere: opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, o poveste despre suferință și pierdere într-o familie în care tatăl vine acasă beat, și un articol scris de Vintilă Mihăilescu, o reflecție asupra relației dintre om, natură și mediul urban: „Eu și vulpea”. Concurenții au avut de argumentat și dacă pot gestiona un eșec.

Băiat: „De exemplu, dacă am luat vreodată o notă proastă, că eșecul ăsta ne-a ajutat.”

Reporter: „Crezi că știi să reacționezi dacă lucrurile nu merg cum te-ai așteptat?”

Fată: „Eu n-am citit așa cerința.”

Reporter: „Ai fost la altă simulare? Era sau nu era?”

Fată: „Era, era!”

Corespondent Știrile PRO TV: „Prima probă a simulării vine după o lună de conflict de muncă. Pe de o parte, între Ministerul Educației, lipsit de ministru până acum o săptămână, și cele trei mari federații sindicale din Educație, pe de altă parte. Liderii sindicali au organizat în acest interval două mari proteste, în fața guvernului și la Cotroceni.”

În fața mai multor școli unde simularea nu s-a ținut, elevii de clasa a opta, însoțiți de părinți, încă așteptau răspunsuri de la directori.

Părinte: „S-a pregătit foarte mult și la matematică, și la română... a venit ca un șoc această decizie a conducerii școlii.”

Băiat: „Chiar am vrut s-o dau. Pentru că voiam să mă simt pregătit pentru examen, să văd și eu cum e atmosfera de la examen.”

Băiat: „Am vorbit cu prietenii de la fotbal și toți sunt la simulări, și m-am ofticat că voiam și eu!”

Cei șapte-opt mii de elevi privați de această verificare, conform calendarului oficial, au aflat de la diriginți că Ministerul Educației a acceptat o nouă rundă de simulări, cu subiect unic.

Data nu e încă stabilită. Ceilalți elevi vor susține mâine testarea la matematică.