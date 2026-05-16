Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum.

Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu.

Tinerii aleg munca în HoReCa

Fată: „Am experiență deoarece încă din clasa a 9-a avem stagiile de practică comasată."

Fată: „Îmi doresc câte puțin din amândouă, atât să merg la facultate în domeniu, cât și să lucrez.”

Un angajat în HoReCa, la început de drum, poate câștiga, în medie, aproximativ 3.500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă.

Fată: „Consider că este un domeniu bine plătit, care îți oferă un loc de muncă pe lungă durată, atât sezonier, cât și pe tot anul.”

Băiat: „În jur de 3.000/3.500 de lei aș vrea salariul."

Alți tineri iau în calcul varianta de a lucra peste hotare.

Băiat: „Sunt pe ospătar/barman și aș vrea să continui pe o croazieră, pe un vas. Te duci trei luni, patru luni sau șase luni acolo și vii înapoi o lună și e mult mai ok la bani."

Băiat: „Mă duc în Anglia la mama mea, să muncesc. Cât se câștigă aici pe lună, acolo se câștigă într-o săptămână."

Până atunci însă, fac practică pe litoralul românesc, în număr tot mai mare. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival.

Hotelierii caută personal pentru sezon

Reporter: „Este deficit de angajați înaintea începerii sezonului estival?”

Manager de local: „În general da, de aceea noi optăm pentru contractele acestea de colaborare cu diverse instituții de învățământ."

Oana Olteanu, managerul unui hotel: „Pe hotel, aproximativ jumătate din numărul cameristelor mai avem nevoie, iar pe restaurant și bucătărie este mai mare.”

Iany Lascu, reprezentant restaurant: „În zona de bucătărie este cel mai dificil acum să găsim oameni."

Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători, pentru a putea face față sezonului.